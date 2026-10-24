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Anketa predsjedničkih izbora u Brazilu: Bolsonaro i Lula izjednačeni uoči drugog kruga

Piše HINA,
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Anketa predsjedničkih izbora u Brazilu: Bolsonaro i Lula izjednačeni uoči drugog kruga
Foto: Reuters
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Desničarski senator, najstariji sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, prema anketi bi osvojio 46,3 posto glasova, dok bi ljevičarski predsjednik Lula dobio 45 posto

Brazilski senator Flavio Bolsonaro i predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva gotovo su izjednačeni uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji će se održati u nedjelju, pokazala je anketa instituta CNT/MDA objavljena u subotu. BRAZIL-ELECTION/POLL (URGENT):Flavio Bolsonaro, Lula about even ahead of Brazil election runoff, CNT/MDA poll shows.

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Desničarski senator, najstariji sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, prema anketi bi osvojio 46,3 posto glasova, dok bi ljevičarski predsjednik Lula dobio 45 posto.

Prošlotjedna anketa pokazivala je prednost Bolsonara s 46,8 posto naspram 45,9 posto za Lulu.

Institut MDA proveo je anketu među 2.032 osobe od 21. do 23. listopada. Margina statističke pogreške iznosi 2,2 postotna boda.

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