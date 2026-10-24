Anketa predsjedničkih izbora u Brazilu: Bolsonaro i Lula izjednačeni uoči drugog kruga

Brazilski senator Flavio Bolsonaro i predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva gotovo su izjednačeni uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji će se održati u nedjelju, pokazala je anketa instituta CNT/MDA objavljena u subotu. BRAZIL-ELECTION/POLL (URGENT):Flavio Bolsonaro, Lula about even ahead of Brazil election runoff, CNT/MDA poll shows.

Desničarski senator, najstariji sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, prema anketi bi osvojio 46,3 posto glasova, dok bi ljevičarski predsjednik Lula dobio 45 posto.

Prošlotjedna anketa pokazivala je prednost Bolsonara s 46,8 posto naspram 45,9 posto za Lulu.

Institut MDA proveo je anketu među 2.032 osobe od 21. do 23. listopada. Margina statističke pogreške iznosi 2,2 postotna boda.