Obavijesti

News

ŠTO SA IKONOM ZAGREBA

ANKETA Treba li zgradu Vjesnika srušiti ili obnoviti nakon požara

Piše Ivan Hruškovec,
ANKETA Treba li zgradu Vjesnika srušiti ili obnoviti nakon požara
Foto: Čitatelj 24sata

Pričekat ćemo i napraviti istraživanja, ispitivanja pa tek onda možemo donijeti odluku u kojem pravcu će se obnoviti i urediti cijeli kompleks

Šteta na Vjesnikovu neboderu je ogromna, a nakon očevida i analiza stručnjaka bit će poznato kako je došlo do požara te koliko je sama zgrada sigurna. Ministar Bačić potvrdio je da će tijekom večeri stručnjaci iz Centra za potresno inženjerstvo i s Građevinskog fakulteta s vatrogascima obići zgradu. Oni će utvrditi u kojem pravcu će nastaviti s osiguravanjem prostora i svim idućim koracima koji bi trebali ići ka obnovi kompleksa nebodera Vjesnik, rekao je ministar. 

- Nas su iz vatrogasne postrojbe izvijestili da su se vatrogasci popeli na sve katove nebodera te su se stekli uvjeti da stručnjaci mogu utvrditi u prvom vizualnom pogledu oštećenje samog nebodera - dodao je te poručio da je prerano za pitanja o rušenju.

OPROŠTAJ OD VJESNIKA 'Vjesnikovci' o svojim počecima u novinskoj kući: 'Ponosila sam se što pripadam baš tamo...'
'Vjesnikovci' o svojim počecima u novinskoj kući: 'Ponosila sam se što pripadam baš tamo...'

- Pričekat ćemo i napraviti istraživanja, ispitivanja pa tek onda možemo donijeti odluku u kojem pravcu će se obnoviti i urediti cijeli kompleks - poručio je ministar. 

O statici je govorio i Mario Uroš  s Građevinskog fakulteta u Zagrebu i član Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. On govori da je jedno od ključnih pitanja sigurnost građana oko nebodera. 

- Onaj koji je trenutno najviše muči je problem statike i otpornosti same građevine. To se još ne zna. Požar je dugo trajao i sigurno je doveo u pitanje nosivost puno elemenata. Od stupova, do greda i stropnih konstrukcija. Protupožarni elementi unutar same građevine nisu bili adekvatni. Sam nastanak požara još uvijek nije utvrđen, ali je sigurno degradirao nosivost konstrukcije - rekao je Uroš. Kaže da su neki katovi više, a neki manje oštećeni. 

DOK IMA DIMA... Šef Štampara: 'Zrak je i dalje dobar, nema štetnih tvari nakon požara. Ipak zatvorite prozore'
Šef Štampara: 'Zrak je i dalje dobar, nema štetnih tvari nakon požara. Ipak zatvorite prozore'

- Kako sad stvari stoje, prema dimenzijama zgrade, vjerojatno nije ugrožena statika same zgrade, međutim stropne konstrukcije mogu biti ugrožene. Zabilježeno je preko 500 stupnjeva, a vjerojatno je u dijelovima zgrade išlo i do 1000 stupnjeva. Treba sve staviti na stol i vidjeti - rekao je.

Što bi trebalo napraviti sa kultnom zgradom Vjesnika? Treba li je obnoviti kakva je bila ili srušiti i izgraditi nešto novo?

