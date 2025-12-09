Obavijesti

ANKETA Više od 42.000 ljudi potpisalo za micanje klečavaca. Treba li ih maknuti s trgova?

Zagreb: Muška molitva na glavnom gradskom trgu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Peticija će sutra biti predana ključnim institucijama u srijedu, na Međunarodni dan ljudskih prava

Peticiju pod nazivom "Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025." do danas u 14 sati potpisalo je više od 42.000 građana. Njome se traži uklanjanje klečavaca s glavnih trgova hrvatskih gradova. Inicijativu je pokrenula aktivistkinja Sanja Sarnavka.

Peticija će sutra biti predana ključnim institucijama u srijedu, na Međunarodni dan ljudskih prava. Predat će ju saborskom Odboru za ravnopravnost spolova, Vladi i Ustavnom sudu, priopćile su organizatorice potpisivanja.

U tekstu peticije povlači se izravna veza između molitvi za podložnost žena i tragičnog broja femicida ove godine.

- U Rijeci je 6. prosinca 2025. ubijena 18. žrtva femicida ili prezira prema ženama istovremeno dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe. Njih čuva i paze policija i redari, istovremeno dok žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe - navodi se u tekstu.

Dalje se ističe kako takve molitve obeshrabruju žene u borbi protiv nasilja.

- Njihova molitva potiče žene da ne prijavljuju nasilje, da ostanu u otrovnim vezama koje ih u konačnici vode u smrt. Njihova molitva predstavlja izravno kršenje odredbe Ustava prema kojoj je ravnopravnost spolova jedna od najviših vrednota - stoji u peticiji koju je pokrenula Sarnavka.

Peticijom se postavlja pitanje zašto lokalne vlasti i institucije države dopuštaju javno pozivanje na neravnopravnost i drugotnost jednog spola.

- Sloboda govora zahtijeva i odgovornost za izrečene riječi. Zatvorimo trgove za molitve koje pogađaju žene i čine da rodno uvjetovano nasilje postaje opravdano i dopustivo. Lokalna vlast, Vlada, Ustavni sud moraju reagirati - navodi se u peticiji, koja je zaključena riječima "Dosta je više".

