Komentari 1
Anonimno pismo potreslo Supetar. Gradonačelnica: 'Sve smo prijavili policiji isti dan!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Anonimno pismo potreslo Supetar. Gradonačelnica: 'Sve smo prijavili policiji isti dan!'
'Problem ovisnosti i droge među mladima nije novina i nije specifičnost samo Supetra ali to ga ne čini manje hitnim ni manje našim', kaže gradonačelnica Marković

Nakon što je anonimno pismo uznemirilo javnost u Supetru i otvorilo niz pitanja o sigurnosti djece i mladih, gradonačelnica Supetra Ivana Marković oglasila se putem društvenih mreža.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti. 

OŠTRA PORUKA SDP-ovka o urlanju 'ajmo ustaše' na koncertu Thompsona u Splitu: 'Nema tu domoljublja'
SDP-ovka o urlanju 'ajmo ustaše' na koncertu Thompsona u Splitu: 'Nema tu domoljublja'

"Dragi sugrađani,

Govorim vam kao majka, kao susjeda i kao vaša gradonačelnica jer u ovom trenutku sve tri uloge nalažu da progovorim jasno i iskreno. Anonimno pismo koje smo primili prošlog petka pokrenulo je lavinu straha, bijesa i zabrinutosti u našem gradu. I razumijem zašto. Kada je u pitanju sigurnost naše djece, ne postoji tema koja boli dublje ni pitanje koje zahtijeva brži odgovor.

Što smo učinili odmah

Cjelokupni sadržaj pisma proslijedili smo policiji i svim nadležnim institucijama isti dan. Održali smo i inicijalni razgovor sa predstavnicima policije i razgovarali o svim aspektima zajedničke suradnje. One su i samo one ovlaštene za provjeru ovakvih navoda, provođenje izvida i poduzimanje zakonskih mjera. To nije izgovor ni skrivanje iza procedure to je jedini ispravan i pravičan put, posebno kada su u opticaju konkretna imena i konkretne obitelji.

Zašto se ne mogu javno komentirati navodi iz pisma?

Razumijem frustraciju onih koji žele odmah znati "je li to istina". I sama sam je osjećala. No imenovanje osoba na temelju neprovjerenih, anonimnih navoda, bez ikakve sudske ni policijske potvrde nije zaštita zajednice. To je nanošenje štete ljudima koji možda nisu ništa skrivili, i to ne smijem dopustiti, bez obzira na pritisak.

Što sam učinila osobno.

Kontaktirala sam i razgovarala s roditeljima nekih od osoba čija su se imena pojavila u pismu. Znam koliko boli vidjeti ime svog djeteta u takvom kontekstu, pogotovo kada ono kruži društvenim mrežama. Nastavit ću biti dostupna svima kojima je potreban razgovor.

Poziv na zajednički odgovor

Problem ovisnosti i droge među mladima nije novina i nije specifičnost samo Supetra ali to ga ne čini manje hitnim ni manje našim. Grad stoji spreman za sve: okrugle stolove, javne rasprave, suradnju s udrugama, roditeljima, školama i svim akterima koji mogu doprinijeti stvarnijem i trajnijem rješenju.

Pozivam vas da ne dijelite neprovjerene informacije i da povjerenje ne zamjenjujemo panikom jer panika ne štiti našu djecu i zajednicu. Zajednička, mudra i odlučna akcija štiti. Pozivam i sve nadležne institucije da odrade svoj posao kontinuirano i kroz koordinirane akcije.

Ostajem i na raspolaganju svakome tko želi razgovarati. Vaša Gradonačelnica" 

Komentari 1
KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'
SREĆA U OPRTLJU

KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'

Andrea (39) i Marko (44) Đaković udomili su četvero djece. Imaju i biološku kćer, a uskoro dolazi i sin. 'Udomiteljstvo je poziv', kažu nam
Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka
NAKON SUNCA - KIŠA

Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka

Sa sjeverozapada u nedjelju potkraj dana stiže hladna fronta
Ništa se ne mijenja: Magyaru ne damo 270 milijuna eura. Magyar nama ne da Hernadija
PROROČANSTVO O MAĐARIMA

Ništa se ne mijenja: Magyaru ne damo 270 milijuna eura. Magyar nama ne da Hernadija

NOVI EXPRESS Teško da će mađarski sudovi ponovno odlučivati o izručenju zbog mita, a i Magyar u svojim izjavama očito u prvi plan stavlja hrvatski dug od 270 milijuna dolara

