Ante Deur: Nisu branitelji ginuli za lijeve ili desne. Ginuli su za Hrvatsku, za sve ljude, za zajedništvo

Ante Deur jedan je od hrvatskih vojnih veterana koji bi o Domovinskom ratu mogao govoriti danima. Prošao je gotovo sva hrvatska bojišta, od Slavonije do Dalmacije, sudjelovao je na bojištima u Hercegovini i bosanskoj Posavini, gdje je bio aktivni sudionik u mnogim uspješnim akcijama kao pripadnik specijalnih postrojbi. Bojnik hrvatske vojske bio je poseban savjetnik za branitelje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i ponosan je otac osmero djece.

Foto: Privatni album

Danas je, pak, na četvrti na HDZ-ovj listi za Gradsku skupštinu Zagreba.

U intervjuu za 24sata kaže da su je za taj potez motivirala ljubav prema Zagrebu, ali i loše upravljanje gradom od strane aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića kao i odnos prema braniteljima.

24sata: Četvrti ste na listi za Skupštinu HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Zagreba Mislava Hermana. Koji je razlog da ste odlučili biti na listi?

Motivacija je jednostavna, a to su ljubav prema svom gradu i Sesvetama u kojima živim kao i odgovornost koju osjećam. Jer, teško ostati po strani s obzirom na propadanje Sesveta, ali i svih drugih dijelova Zagreba i loše upravljanje gradskih vlasti pod Tomaševićem. Nad građanima se provodi ideološki eksperiment, a istodobno se zanemaruju temeljni problemi poput demografskog sloma, prometnog kaosa i urušavanja kvalitete života. Svakodnevno sam u gradu i razgovoru s građanima i nema dana kad ne čujem nezadovoljstvo građana Tomaševićem i njegovim „upravljanjem“. Ni jedan jedni problem nije riješio već ih je produbio i zakomplicirao. Sve ono što je napravljeno ili je većim dijelom i započela i dobrim dijelom odradila bivša gradska vlast ili je riječ o projektima koje je Vlada podržala i realizirala. Lista HDZ-a okuplja ljude koji su vezani uz Zagreb i koji su spremni preuzeti odgovornost. Naš kandidat za gradonačelnika Mislav Herman najbolja je opcija za Zagreb ne samo zbog svega onoga što je pokazao kao liječnik i humanist već i zbog dugogodišnjeg aktivnog analiziranja zbivanja u gradu kao i konkretnih rješenja i programa s kojim izlazi pred građane. Isto tako moram spomenuti iznimno kvalitetnu listu za gradsku četvrt Sesvete, a koju nosi Dražen Markota. Na listi su dokazani ljudi, ljudi s iskustvom, spremni raditi za dobrobit stanovnika Sesveta, ali prvenstveno ljudi koji vole Sesvete.

24sata: Branitelj ste, prošli ste sva bojišta, od Slavonije do Dalmacije. Hoće li taj dio vašeg identiteta utjecati na rad u gradskoj politici?



Moj braniteljski identitet je važan temelj onoga što jesam i ponosan sam na to. Uostalom u Domovinskom ratu naučili smo što znači odgovornost, čestitost, briga za druge i žrtva za opće dobro. To su vrijednosti koje danas itekako nedostaju u gradskoj upravi. Na listi sam za gradsku Skupštinu kako bih bio glas onih koji se danas u Zagrebu ne čuju, a to su hrvatski branitelj, stariji sugrađani, mlade obitelji, koje nažalost razmišljaju o odlasku iz Zagreba. Iskustvo rata naučilo me i kako donositi odluke u teškim okolnostima, a Zagreb danas živi u vremenu ozbiljne krize upravljanja što se vidi iz svake pore u gradu.



24sata: Koliko su branitelji zastupljeni u lokalnoj politici, odnosno trebaju li biti snažnije prisutni?

Branitelji su u Zagrebu gurnuti sa strane. Oni se jednostavno ne uklapaju u Tomaševićevu ideologiju i ono što on zastupa. Nažalost, u javnosti se branitelji često prikazuje kao problem, a ne kao temelj na kojem počiva hrvatska država. U Zagrebu, posebno pod ovom gradskom vlasti, nema sluha za braniteljske inicijative, nema stvarnog partnerstva s udrugama. U tom je kontekstu moja kandidatura za zagrebačku Skupštinu simbolična da su branitelji su tu, da smo aktivni i da nikad nećemo odustati od svog grada i države i da nećemo šutjeti dok se rastaču vrijednosti za koje smo se borili.

24sata: Koji su ključni elementi HDZ-ova programa za Grad Zagreb koje osobno podržavate i smatrate najvažnijima?

Prvo i najvažnije je demografska obnova. Zagreb stari, natalitet pada, a aktualna gradska uprava godinama nema odgovor osim parola koje izbacuju. HDZ želi osigurati da svako novorođeno dijete dobije tisuću eura, što je iznos od 3 milijuna eura godišnje. Želimo besplatne vrtiće i vrtiće koji će raditi cijelu godinu. Sredstva se lako mogu osigurati. Pogledajte koliko su udruge bliske Tomaševiću i Možemo dobile novaca za nejasne projekte? Tu je i briga za naše starije i potrebite sugrađane kojima želimo pomoći i razvojem izvan institucijskih oblika pomoći. Naravno, i briga za branitelje. Što se tiče svih ostalih važnih problema od prometa koji je u rasulu do problema gospodarenja otpadom koji ne postoji, a koji nam svima zagorčavaju život HDZ i kandidat za gradonačelnika Herman imaju do tančine razrađena rješenja.

24sata: Grad Zagreb je politički šarolik, vidite li mogućnost suradnje s drugim političkim opcijama? Ako da, kojima?

Reći ću u svoje ime da sam otvoren za suradnju na temelju konkretnih projekata s onima koji poštuju nacionalne vrijednosti, imaju osjećaj za potrebe građana i nisu vođeni isključivo ideološkom agendom. Grad treba upravljanje, a ne ideološki aktivizam. Spreman sam surađivati s onima koji žele riješiti probleme, a ne stvarati nove podjele.

24sata: Kako gledate na aktualno upravljanje gradom pod Tomislavom Tomaševićem? Što biste pohvalili, a što biste mijenjali?

Pohvaliti mogu jedino njihovu sposobnost marketinga i podjelu novca naših građana svojim ideološkim prijateljima. Gradska uprava Tomislava Tomaševića potpuno je neefikasna i bez ikakve ozbiljne strategije. Komunalni sustav ne funkcionira, čak i centar je zapušten i neuredan. Za neka prometna rješenjima nemam riječi. Vjerujem kao i mnogi naši sugrađani. Uostalom, svi smo vidjeli videa iz kojih je jasno da su neka Tomaševićeva „rješenja“ izazvala ne samo prometni kaos već onemogućila hitne službe da funkcioniraju, čime su izravno ugroženi ljudski životi. U Sesvetama nije ništa dobro napravljeno, upravno suprotno. Ne daju nam da se razvijamo i da idemo naprijed. Ono što prvo moramo promijeniti to su aktualna gradska vlast i Tomašević.

24sata: Planirate li poboljšanja statusa hrvatskih branitelja na lokalnoj razini?

Branitelji, kao posebna skupina ljudi, nažalost, opterećena brojnim zdravstvenim problemima, danas traže način i mjesto gdje će brzo moći rješavati administrativne, zdravstvene, socijalne probleme. Nemojmo zaboraviti na to da branitelji ne traže puno, ali im je isto tako teško kada ih se tretira kao teret i smetnju. Nemojmo nikad zaboraviti da su to ljudi koji su najvrjednije, a to su životi, bez ikakve kalkulacije, stavili na raspolaganje svojoj državi.

24sata: Što mislite o aktualnom stanju sigurnosti u Zagrebu?

Sigurnost je osjećaj da ste zaštićeni u svakom dijelu grada. Vidimo porast nasilja među mladima, sve češće slučajeve vandalizma, a gradska vlast nema nikakav jasan plan ili odgovor na te probleme. Svakako mislim da u tom dijelu treba ojačati civilni sektor, ali ne po načelu ideološke obojanosti, već po kriteriju stručnosti. Uvjeren sam da bi i braniteljske udruge koje imaju veliko iskustvo u pružanju psihosocijalne podrške potrebitima mogle biti od velike koristi kada bi im se pružila prilika.

24sata: Kako vidite vrijednosni identitet Zagreba danas – i u kojem bi smjeru grad trebao ići?

Zagreb je bio i mora ostati grad hrvatskog identiteta, kulturnog nasljeđa i domoljublja. Nažalost, danas se sustavno brišu baš ti temelji. Imamo gradonačelnika i gradsku vlast koji sustavno i bez srama ignoriraju sve potrebe u želje građana koji nisu dio njihovog ideološkog kruga. Taj ekstremizam i isključivost su sramotni i za to u civiliziranom svijetu ne smije biti mjesta. Zamislite da se tako ponaša nacionalna vlast, Vlada i premijer Plenković? Svi bi burno reagirali i sablažnjavali se. A kad je u pitanju Tomašević koji to sustavno radi, svi šute. Smatram da budućnost Zagreba nije u ideološkom dekonstrukcijama, već u spajanju modernog razvoja s tradicijom, sjećanjem i ponosom.

24sata: Biste li se zalagali za jasnije isticanje povijesnih i domoljubnih obilježja u javnim prostorima grada?

Naravno. Ne smijemo se sramiti svoje povijesti. Spomen-obilježja poginulim braniteljima, obilježavanje važnih datuma, zastupljenost domoljubnih sadržaja u vannastavnim aktivnostima u školama mora biti dio i gradske politike. Grad koji ne poštuje svoje temelje nema budućnost. Domoljublje nije višak. Ono je temelj naše slobode.

24sata: Neki Vas vide prvenstveno kao simboličnu figuru HDZ-a za braniteljsku populaciju, a ne kao aktivnog političkog čimbenika – kako odgovarate na takve kritike?

Ne zamaram se time. Toga je uvijek bilo i bit će. Važno mi je da ono što radim u politici bude odraz vrijednosti koje nosim i koje živim. To su poštenje, odgovornost prema obitelji i ljudima i ljubav prema domovini. Moj politički rad je vidljiv i naravno podložan i kritici. To je demokracija i drago mi je čuti konstruktivnu kritiku jer tako i sam mogu biti bolji. Politika je rad za javno dobro i normalno da političari moraju odgovarati ljudima koji su ih izabrali.

24sata: U više navrata ste javno podržavali stavove pojedinih braniteljskih udruga koji su izazvali podjele u društvu. Mislite li da time udaljavate HDZ od umjerenog centra, osobito u urbanom Zagrebu?

Ne bih se složio da su braniteljske udruge izazivale podjele. To nema ni logike. Pa nisu branitelji ginuli za lijeve ili desne. Ginuli su za Hrvatsku, suverenu i samostalnu, za sve ljude, za zajedništvo. Braniteljske su udruge reagirale na nepravdu tadašnje vlade, na omalovažavanje i izrugivanje braniteljima. Ne bih branitelje, koji su jako kompleksna grupa, svrstavao isključivo desno pa ne vidim razlog zbog kojeg se oni ne bi uklopili u „urbani“ Zagreb? Uostalom i taj urbani Zagreb je trebalo obraniti u Domovinskom ratu. S druge strane, HDZ je moderna, ali isto tako jasno ukorijenjena u domoljublju i nacionalnom identitetu. Nema razloga da jedno isključuje drugo.