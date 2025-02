General Ante Gotovina o pozivu na Milanovićevu inauguraciju: 'Ako Bog da, bit ću i ovaj put...'

To je vrh hrvatske države, institucija predsjednika, Sabor i predsjednik Sabora, Vlada i predsjednik Vlade. Svaki put kad sam bio pozvan, sam se odazvao, ako nisam mogao biti, zahvalio bih se i ispričao i to je to. Ako Bog da, bit ću i ovaj put, rekao je umirovljeni general Ante Gotovina za Dnevnik Nove TV oko odlaska na inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića.

Sudjelovao je na otvaranju spomenika dvojici branitelja poginulih u Vojno-redarstvenoj operaciji Maslenica u Pridrazi.

- Naša je dužnost pokloniti se onima koji su život dali za Domovinu - rekao je.

Osim Gotovine, pozivnice su stigle i drugim uzvanicima. Na Pantovčaku ih se u Uredu predsjednika 18. veljače očekuje 100-tinjak, od članova obitelji do visokih dužnosnika, prijatelja.

Milanović se s Gotovinom druži sad već čitav niz godina i s kojim je i nedavno viđen u društvu u jednom zagrebačkom restoranu. Predsjednika i generala "spojio" je Milanovićev ministar obrane i prijatelj Ante Kotromanović.

Podsjetimo, sama svečanosti inauguracije predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića održat će se 18. veljače u Uredu predsjednika Republike. Hrvatsku himnu tom prilikom izvest će klapa Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj“, izvijestili su u petak iz njegovog ureda.