Ante Kujundžić: Danas se djetetu nudi sve, osim vremena da bude ono što jest - dijete

Zastupnici su u srijedu podržali prijedlog odluke o osnivanju odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta, a Mostov Ante Kujundžić rekao je kako se danas djetetu 'nudi sve, osim vremena da bude ono što jest a to je - dijete'.

Predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović je, uime predlagatelja, rekla da se u taj odbor - koji ima pet članova, predlažu Josip Šestak, Herman Vukušić, Božena Horvat-Alajbegović, Tin Pongrac i Ana Babić jer je u srpnju istekao mandat dotadašnjim članovima tog odbora. Odbor se osniva na vrijeme od dvije godine.

Naglasila je i da se Zakonom o Nagradi za promicanje prava djeteta ona dodjeljuje za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, a svake godine se dodjeljuje 20. studenoga, na dan prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta na sjednici Opće skupštine UN-a. Pri tome se svake godine može dodijeliti jedna nagrada za životno djelo te do tri godišnje nagrade u obliku posebnog priznanja te u novcu.

Prijedlog odluke uz Klub HDZ-a podržali su i klubovi SDP-a, Možemo!, Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića te Centra i Nezavisne platforme Sjevera.

Prava djeteta nisu samo pravni okvir, već stoje kao civilizacijsko pitanje

Ante Kujundžić (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) upozorio je pak da se danas djetetu nudi sve, osim vremena da bude ono što je a to je - dijete.

"Prava djeteta nisu samo pravni okvir. Ona danas pred nama stoje kao civilizacijsko pitanje i civilizacijska obaveza. Na kraju dana dijete koje nije viđeno nije ni prepoznato kao budući građanin, a nije prepoznato ni kao sadašnji čovjek", rekao je. Upozorio je i da u našoj zemlji postoje djeca koja "ne pišu pisma svetom Nikoli nego centrima za socijalnu skrb".

Smatra i da način na koji društvo tretira djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi nije pitanje socijalne politike već pitanje etike. "To nije pitanje zakona nego savjesti svakoga od nas pojedinačno. Zakoni mogu biti pravedni a ljudi i dalje nepravedni", poručio je.

Istaknuvši na važnost te nagrade i sustavnu podršku u području dječjih prava Martina Vlašić Iljkić (Klub SDP-a) rekla je kako dobitnici nagrada postaju 'ambasadori dječjih prava inspirirajući druge da se aktivno uključe u zaštitu i promicanje interesa djece'.

No, ustvrdila je da su dječja prava u našoj zemlji najozbiljnije ugrožena u područjima krize mentalnog zdravlja jer imamo kronični nedostatak dječjih psihijatara i psihologa, kod djece su u porastu stres, anksioznost i depresija a sustav je prespor i nedostupan.

Uz to, kazala je, svjedočimo porastu svih oblika nasilja - od vršnjačkog do digitalnog. Također, kazala je i da se naša zemlja suočava i sa problemom siromaštvom kod djece te sustavne sporosti.

Na problem prava djece na mentalno zdravlje upozorila je i Marijana Puljak (Klub Centra i Nezavisne platforme Sjevera) rekavši da i u ovoj godini u cijeloj Dalmaciji ne postoji niti jedan bolnički krevet za djecu i adolescente kojima je potrebna psihijatrijska pomoć. Stoga trebaju ići u Zagreb, a neki idu i u Osijek.

Zastupnici su podržali i prijedlog odluke o razriješenu i imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

Tako se predlaže da se dužnosti članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata s danom 7. listopada, zbog isteka mandata, razriješe Nela Kušanić, Marijo Reljanović, Nikica Barić te Davor Marijan, ali i da ih se ponovno imenuje članovima tog Upravnog vijeća.