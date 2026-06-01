Anthropic izlazi na burzu, AI div sad vrijedi skoro bilijun dolara!

AI kompanija Anthropic, tvorac popularnog chatbota Claude, objavio je u ponedjeljak kako je povjerljivo podnio zahtjev za inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO). Ovim potezom tvrtka se pridružuje utrci s konkurentima poput OpenAI-ja i SpaceX-a Elona Muska, signalizirajući potencijalno oživljavanje tržišta kapitala i testirajući interes ulagača za sektor umjetne inteligencije.

Povjerljivi korak prema javnoj ponudi

Anthropic je podnio nacrt registracijske izjave američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC), što je prvi formalni korak prema statusu javnog poduzeća. Tvrtka, čija se vrijednost procjenjuje na gotovo bilijun američkih dolara, još nije odredila broj dionica koje će ponuditi niti njihov cjenovni rang. Iz Anthropica su poručili kako će konačna odluka o izlasku na burzu ovisiti o tržišnim uvjetima i drugim čimbenicima.

Povjerljivo podnošenje zahtjeva omogućuje tvrtki da započne pripreme za potencijalnu javnu ponudu bez javnog otkrivanja detaljnih financijskih podataka, rizika ili drugih internih poslovnih informacija. To im daje priliku da procijene uvjete za IPO privatno i bez kritičkog nadzora javnosti. Ako odluče nastaviti s postupkom, Anthropic će podnijeti javni registracijski dokument S-1, koji će sadržavati sveobuhvatne informacije o financijama tvrtke, pravnim pitanjima, rizicima poslovanja te detaljnu strukturu vlasništva i glasačkih prava.

Vrtoglavi rast i procjena vrijednosti

Ova vijest dolazi manje od tjedan dana nakon što je Anthropic prikupio 65 milijardi američkih dolara u krugu financiranja Serije H, čime je njegova vrijednost skočila na impresivnih 965 milijardi dolara. Time je Anthropic postao najvrjedniji startup za umjetnu inteligenciju na svijetu, nadmašivši čak i svog glavnog konkurenta, OpenAI. Krug financiranja, koji su zajednički vodili Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital, Capital Group, Coatue i D1 Capital Partners, privukao je niz velikih institucionalnih i strateških ulagača u iščekivanju izlaska na burzu.

Takav interes ne čudi s obzirom na nevjerojatan rast prihoda tvrtke. Iz Anthropica su nedavno objavili da je njihova projicirana godišnja stopa prihoda premašila 47 milijardi dolara, što je ogroman skok u odnosu na devet milijardi dolara zabilježenih krajem 2025. godine. Taj rast potaknut je sve većim mogućnostima njihovih modela i snažnim fokusom na poslovne korisnike.

Utrka tehnoloških divova na tržištu

Anthropicov zahtjev stiže u vrijeme već užarene sezone inicijalnih javnih ponuda. Posebno se ističe IPO SpaceX-a, koji cilja na valuaciju od čak dva bilijuna dolara i planira prikupiti više od 75 milijardi dolara. Istovremeno, i njihov najveći rival OpenAI, tvorac ChatGPT-a, priprema vlastiti izlazak na burzu nakon što je u ožujku prikupio 122 milijarde dolara po procijenjenoj vrijednosti od 852 milijarde dolara.

Ovi potezi pripremaju pozornicu za sezonu u kojoj će se dva najveća laboratorija za umjetnu inteligenciju izravno sučeliti na tržištu kapitala, što će biti ključni test za apetit ulagača prema AI sektoru. Analitičari smatraju da ovi događaji predstavljaju "otvaranje vrata za IPO tržište", koje je bilo relativno uspavano posljednjih nekoliko godina. Ipak, postoji i određena doza opreza jer sve tri tvrtke i dalje posluju s gubicima, što potiče rasprave o mogućem "AI mjehuru".

Od autsajdera do predvodnika industrije

Iako je danas jedna od vodećih sila u svijetu umjetne inteligencije s portfeljem vrhunskih poslovnih klijenata, Anthropic je nekada smatran autsajderom. Startup su 2021. godine osnovali bivši zaposlenici OpenAI-ja, uključujući sadašnjeg izvršnog direktora Darija Amodeija, s primarnim fokusom na sigurnost umjetne inteligencije. Godinama su bili viđeni kao daleki konkurent OpenAI-ju i njegovom globalno popularnom chatbotu ChatGPT.

Međutim, tvrtka je uspjela privući ulagače i klijente zahvaljujući stalnom razvoju svojih sposobnosti i uslugama prilagođenim poslovnom sektoru. Očekuje se da bi se stopa rasta prihoda mogla dodatno ubrzati kada njihov najnoviji model, Mythos, postane šire dostupan. Anthropic je predstavio Mythos u travnju, ali je pristup i dalje ograničen. Kao razlog naveli su upozorenje razvojnim programerima da je model otkrio tisuće bugova visoke ozbiljnosti koje je potrebno ispraviti prije nego što bude pušten u javnu upotrebu.

*uz korištenje AI-ja