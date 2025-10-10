Obavijesti

USTAŠKI POZDRAV

Antifašistička liga podnijela prijavu protiv Thompsona zbog 'Za dom' na Hipodromu i u Sinju

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prijava se odnosi na Perkovićevo izvođenje ustaškog pozdrava “Za dom spremni” na koncertima održanima 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu i 4. kolovoza u Sinju.

Antifašistička liga Hrvatske, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i braniteljska udruga VeDRA – Veterani Domovinskog rata i antifašisti, uz podršku troje građana koji su preživjeli ustaške i nacističke zločine, podnijeli su Ministarstvu unutarnjih poslova prekršajnu prijavu protiv Marka Perkovića, piše Index.

Podnositelji smatraju da je time počinio produljeni prekršaj protiv javnog reda i mira, jer se radi o uzvikivanju simbola suprotnog Ustavu i vrijednostima antifašizma na kojima počiva Republika Hrvatska.

