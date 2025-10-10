Antifašistička liga podnijela prijavu protiv Thompsona zbog 'Za dom' na Hipodromu i u Sinju

Antifašistička liga Hrvatske, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i braniteljska udruga VeDRA – Veterani Domovinskog rata i antifašisti, uz podršku troje građana koji su preživjeli ustaške i nacističke zločine, podnijeli su Ministarstvu unutarnjih poslova prekršajnu prijavu protiv Marka Perkovića, piše Index.

Prijava se odnosi na Perkovićevo izvođenje ustaškog pozdrava “Za dom spremni” na koncertima održanima 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu i 4. kolovoza u Sinju.

Podnositelji smatraju da je time počinio produljeni prekršaj protiv javnog reda i mira, jer se radi o uzvikivanju simbola suprotnog Ustavu i vrijednostima antifašizma na kojima počiva Republika Hrvatska.