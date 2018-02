Antinih sedam grijeha: Sve je puno rupa, a on ništa 'ne zna'

Američki menadžer Lee Iacocca preuzeo je 1978. godine posrnulog auto diva Chrysler, a kao naknadu za spašavanje uzeo - jedan dolar!

Tek kad je restrukturirao tvrtku, Iacocca je uzeo prvi milijun. Ramljak je napravio obrnuto. Prvo je uzeo milijun, a restrukturiranje tvrtke možda neće ni dočekati, barem ako govorimo o Agrokoru, jer je upitno hoće li ostati na tom poslu. No bivše poduzeće, Texo management, digao je na noge.

Texo sad zarađuje 250 tisuća kuna tjedno. Pripast će im i 'neki postotak' nagrade od osam milijuna eura koje će na kraju posla dobiti Alix Partners, tvrtka koja restrukturira Agrokor.

Ramljak 'nije znao' koji će postotak pripasti njegovoj bivšoj tvrtki. Kako to? Zar tako ležerno gleda na milijunske isplate?

Zahvaljujući formatu Odbora za gospodarstvo i nepripremljenim članovima, Ramljak i Marina Dalić nisu morali odgovoriti na brojna pitanja.

Prva dva su iskrsla već na Odboru. Ramljak je rekao da nije čitao ugovor o roll up kreditu jer ima 250 stranica. To je posve neshvatljivo. No trebalo bi objasniti i kako i zašto su iz talijanskog Legge Marzano, koji je ured Šavorić dao Martini Dalić kao predložak za hrvatski 'lex Agrokor', izbačene odredbe koje sprečavaju angažman bivših tvrtki, rođaka i bivših suradnika na poslovima restrukturiranja posrnulih tvrtki?

Zašto nisu prepisane i odredbe prema kojima se naknada upravitelju isplaćuje na kraju posla, iz profita, i limitirana je na 100.000 eura godišnje, a ako posao ne uspije, pola mora vratiti? Jesu li rupe u zakonu ostavljene namjerno kako bi se kroz njih izvlačili milijuni?

Zašto je Ramljaku danas žao što je angažirao bivšu tvrtku? Nije odgovoreno ni na najvažnije pitanje.

Gdje je danas Konzum, srce svih problema, i kako će on izgledati sutra? Dođe li izvanredna uprava 10. srpnja pred javnost bez rješenja, problem će biti veći nego kad ga je Ramljak počeo rješavati...

1. Nakon ispitivanja nitko i dalje nema pojma što će biti s Konzumom, srcem problema u Agrokoru.

2. Kako to da su angažirani najskuplji stručnjaci, a posao nije izveden u roku? Zašto su utrošeni milijuni?

3. Je li sudjelovao u pisanju ‘lexa’ i pridonio da se izbace odredbe koje zabranjuju angažman bivših tvrtki?

4. Šef Knightheada Thomas Wagner tvrdi da je imao ‘mnogobrojne susrete s Ramljakom i timom’. Zašto?

5. Zašto nemamo stalno Vjerovničko vijeće, skupine vjerovnika i iznose tražbina po kojima se glasa?

6. Kako je Škegro znao tko je pisao zakon? Je li njegov put u SAD bio u vezi s ‘lexom’? Zašto je Škegro genij?

7. Kako to da je Ramljakova bivša tvrtka tavorila na tržištu, a angažirani su kao vrhunski stručnjaci?