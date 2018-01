Anto Đapić: Treba nam oštar stav prema ideji 'velike Srbije'

Predsjednik Demokratskog saveza nacionalne obnove (Desno) Anto Đapić izjavio je u ponedjeljak kako, nakon izložbe "Jasenovac - pravo na nezaborav" koju je Srbija organizirala u sjedištu UN-a u New Yorku, Hrvatska Srbiji i svijetu mora poslati poruku da je ta izložba "otvoreno neprijateljstvo" te da Hrvatska nema nikakvih interesa biti u bilo kakvim odnosima "s ovakvom Srbijom".

Đapić je na konferenciji za novinare u Osijeku ustvrdio kako se već dvije godine na periferiji javnosti govori da Srbija priprema ovu izložbu, istaknuvši kao "kronični problem hrvatske politike da na srpska otvorena neprijateljstva i antihrvatske međunarodne kampanje reagira defenzivno i uvijek nakon događaja".

Hrvatska politika, naglasio je, ne smije biti "post festum" rekacija na srpske provokacije i neprijateljstva, već mora imati sustavno osmišljenu kompleksnu strategiju trajnog djelovanja na afirmaciji istine i autentičnih znanstvenih činjenica, u zajedničkoj operaciji znanosti i državne politike.

Ništa se neće postići obraćanjem Srbiji diplomatskim notama

Smatra kako Hrvatska neće ništa bitno postići obraćajući se Srbiji diplomatskim notama, jer Srbija ovo što radi, tvrdi, ne čini to zato što ne poznaje činjenice, "već zato što se nikada nije odrekla svojih imperijalnih ciljeva prema Hrvatskoj".

Priopćenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova o ovoj srbijanskoj izložbi Đapić je nazvao "otužnim", ocijenivši kako ispada da je jedino Hrvatskoj životno važno imati dobre odnose sa Srbijom, što je "totalno pogrešna politika koja mora odmah prestati".

Dodao je kako u Hrvatskoj svi znaju što je bio Jasenovac i što se tamo događalo, ali da svaka vrsta "predimenzioniranja nanosi ogromnu štetu hrvatskom narodu, pokušavajući mu nabijati kompleks genocidnosti, prozivajući hrvatsku diplomaciju da se pokazala "nedorasla zadatku".

Treba nam oštar stav prema ideji 'velike Srbije', pa i blokada pregovora Srbije s EU

"To mora biti vrlo oštar stav prema nositeljima ideje 'velike Srbije', od javnih i diplomatskih upozorenja do zabrane ulaska u Hrvatsku dužnosnicima i promicateljima takvih ideja, od visokih svećenika Srpske pravoslavne crkve do političara. Jedan od načina je i blokada bilo kakvih pregovora Srbije s EU", istaknuo je Đapić.

Smatra kako Hrvatska treba vratiti Srbiju "na teren iz 90-tih godina", te svijetu i EU pojasniti da je Srbija krivotvorila povijest, a da ta krivotvorina bila podloga agresije na Hrvatsku i razvoj mržnje srpskog naroda prema Hrvatima. "Hrvatska ne smije pridavati veliki značaj nekolicini Židova i židovskih organizacija koji su odavno prepoznati kao prosrpska skupina i lobisti, čiji se istupi ne mogu smatrati službenim stavovima Izraela kao jedinog legitimnog tumača židovskih stavova i interesa", poručio je Đapić.