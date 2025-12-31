Antolić Vupora (SDP) zanijekala krivnju iz Uskokove optužnice

Saborska zastupnica SDP-a Barbara Antolić Vupora zanijekala je krivnju nakon što je Uskok u srijedu protiv nje podigao optužnicu zbog malverzacija oko izdavanja dozvole za rekonstrukciju kuće, iako nije ispunjavala uvjete. Antolić Vupora je u kratkoj izjavi za Hinu istaknula kako su ''u ovoj novogodišnjoj priči stavljena u kontekst djela i optužbe s kojima nema nikakve veze ili išta o tome zna''.

Istaknula je kako je sigurna da će se tijekom pravosudnog postupka ustanoviti kako nema nikakve njezine kaznene krivnje za djelo rekonstrukcije 43 četvornih metara postojećeg potkrovlja.

Prema Uskokovoj optužnici, pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina Vlado Podbrežnički pogodovao je Antolić Vupori u izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće, iako nije ispunjavala uvjete.

Uz saborsku zastupnicu i pročelnika, Uskok optužnicom tereti i sudsku vještakinju Jagodu Bistrović zbog prikrivanja nepravilnosti u dokumentaciji te sudjelovanja u lažiranju tehničkog pregleda kuće u Varaždinu.

Uskok u optužnici navodi da je građevinska inspekcija 3. lipnja 2024. utvrdila kako se na kući u suvlasništvu Antolić Vupore i njezinog supruga izvodi bespravna gradnja te je naložila obustavu radova, uz upozorenje mogućeg pokretanja prekršajnog postupka te uklanjanja bespravno izvedenih radova za koje nije ishođena pravovaljana građevinska dozvola.

Antolić Vupora je potom istog dana putem vještakinje Bistrović zatražila od Podbrežničkog da joj žurno i neovisno o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta izda građevinsku dozvolu za rekonstrukciju kuće, što je pročelnik 12. lipnja 2024. i učinio.

Pritom je Podbrežnički, ističe Uskok, neistinito naveo da je strankama u postupku omogućeno osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta te da su se sve stranke odazvale i nakon uvida u spis dale izjave o suglasnosti sa zahvatom. Time je osigurao da se nakon pravomoćnosti građevinske dozvole postupak građevinske inspekcije obustavi.

Nadalje se Podbrežnički tereti da je na zahtjev Bistrović izdao Antolić Vupori i uporabu dozvolu, pri čemu je pročelnik sačinio neistiniti zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu koji u stvarnosti nije obavio.