Umirovljeni 79-godišnji diplomat Antun Babić doživio je četvrti infarkt i prije operacije imao samo jednu u želju - da poživi do kraja nogometnog prvenstva i vatreno navija za Vatrene
JAKO SRCE ZA 'VATRENE' PLUS+
Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'
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"Doktore, ne želim umrijeti prije završetka Svjetskog prvenstva u nogometu! Prije četiri dana sam doživio četvrti srčani udar i žurno završio na operacijskom stolu. Prije operacije sam kirurgu rekao da imam samo jednu želju - poživjeti dok ne prođe Svjetsko", napisao je na društvenim mrežama 79-godišnji Antun Babić iz Zagreba, naš nekadašnji diplomat i strastveni zaljubljenik u nogomet, u mladosti i sam nogometaš. Objavi je pridružio fotografiju iz bolničkog kreveta.
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