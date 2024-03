Anušić: 'Fokusiran sam na sve probleme koje ima MORH. Sve drugo oko SOA-e je iza mene'

Kao što sam rekao ujutro na potpisivanju ugovora za helikoptere "Black Hawkove" tema oko tog sastanka je za mene završena. Ja je komentirati više neću, a posebno nemam što komentirati i raspravljati se preko medija s gospodinom Orsatom Miljanićem. Ja sam s predsjednikom razgovarao, dogovor je bio postignut, kako sam i rekao, poručio je u razgovoru za HRT potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Ministar obrane osvrnuo se sastanak oko imenovanja šefa SOA-e na Pantovčaku te kasnije nesuglasice.

- Fokusiran sam na to da poravnam probleme koje imaju oružane snage i MORH. Ovo je iza mene. Sve drugo, što se tiče i što se komunicira kad govorimo o imenovanju ravnatelja SOA, svakako je resor potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, koji vodi taj sektor i koji će komunicirati dalje oko eventualno budućeg imenovanja određene osobe na poziciju ravnatelja SOA-e - istaknuo je Anušić.

Modernizacija zrakoplovstva

Govorio je zatim o modernizaciji Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te novim helikopterima i novim vojnim zrakoplovima.

- Veliki dio oružanih snaga još uvijek se oslanja na tehniku istočne proizvodnje. To je napušteno, mi smo članica NATO-a, mi smo zemlja koja je okrenuta Zapadu, članica EU-a i strategija opremanja oružanih snaga ide u tom smjeru. Ovo je korak prema tome - objasnio je ministar.

Dodao je da će uskoro 12 helikoptera Black Hawk i 12 zrakoplova Rafale naše zračne snage ojačati, osnažiti i staviti ih u rang najboljih, najkvalitetnijih u ovom dijelu Europe. Uz to, Anušić je kazao kako u četvrtak potpisuju prvi ugovor za izgradnju jednog ophodnog broda koji će biti izgrađen za devet mjeseci u Brodosplitu.

Prokomentirao je i vojni rok

- Tri mjeseca je trajanja i to je ono što smo se usuglasili zajedno s oružanim snagama da je to najoptimalnije. Bit će obvezan, ali isto tako postoji priziv savjesti i to je ustavna kategorija, tu ne ulazimo i to ne možemo niti želimo mijenjati. No, s benefitima i popularizacijom službe vojnog roka ćemo ustrajati. Isto tako civilna služba vojnog roka sigurno neće trajati tri mjeseca nego puno duže - rekao je ministar obrane.