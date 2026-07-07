Anušić: 'Hrvatska će ‘rentati’ moćne NATO-ove avione'

Hrvatska vojska uskoro bi mogla dobiti pristup jednoj od najmodernijih vojnih transportnih flota u Europi, ali bez toga da odmah kupuje vlastiti zrakoplov vrijedan stotine milijuna eura. Ministar obrane Ivan Anušić u Ankari je otkrio da je Hrvatska ušla u zajednički NATO-ov projekt sedam savezničkih zemalja kojim se planira nabava velikih transportnih vojnih aviona.

Iako ministar nije izrijekom spomenuo model, doznaje se kako je riječ o zrakoplovu Airbus A400M, jednom od najnaprednijih vojnih transportera današnjice. U projekt su, uz Hrvatsku, uključene Belgija, Francuska, Poljska, Španjolska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ideja je jednostavna - umjesto da svaka država sama kupuje i održava skupe transportne avione, saveznici će dijeliti troškove i kapacitete. Hrvatska bi tako mogla koristiti te zrakoplove kad joj budu potrebni.

- Ne mora značiti da moramo posjedovati takav avion. Možemo ih koristiti s ovih sedam zemalja. Ključno je da u našem Detaljnom planu razvoja Oružanih snaga stoji kako Hrvatska treba imati transportni avion. Tu ćemo obvezu ispuniti - rekao je Anušić. Prema njegovim riječima, Hrvatska do 2030. neće imati financijskih obveza u ovom projektu. Nakon toga tek treba definirati model sudjelovanja.

- Imat ćemo na raspolaganju transportni avion s našim saveznicima, koji ćemo rentati po potrebi - kazao je ministar.

Zrakoplovi A400M namijenjeni su za širok raspon zadaća. Osim za brzi prijevoz vojnika i vojne opreme, mogu se koristiti za humanitarne akcije, medicinske evakuacije, dostavu pomoći u kriznim područjima, ali i za složenije vojne operacije poput opskrbe postrojbi na udaljenim lokacijama.

Zajednički projekt dio je novog NATO-ova koncepta takozvanih projekata visoke vidljivosti, kojima Savez želi ubrzati razvoj europskih vojnih sposobnosti u trenutku u kojem se sve više govori o većoj samostalnosti Europe u obrani.

Tema obrane bila je jedna od glavnih na dnevnom redu 36. summita NATO-a u Ankari, na kojem Hrvatsku predstavljaju predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Milanović je u Tursku stigao uoči sastanka čelnika Saveza, a na aerodromu ga je dočekao turski ministar trgovine Ömer Bolat. Poručio je kako Hrvatska i Turska nastavljaju razvijati odnose temeljene na povjerenju i suradnji. Dok su ministri u Ankaru otputovali redovnom avionskom linijom, predsjednik je stigao Vladinim avionom. U hrvatskom izaslanstvu je i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, general Tihomir Kundid. 