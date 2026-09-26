Plenkovićeva vlada je odobrila dodatno opremanje svih 12 hrvatskih Rafalea. Sama modernizacija procjenjuje se na oko 88,5 milijuna eura bez PDV-a, više od 110 milijuna eura s porezom i povezanim troškovima
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Anušić je kupio ‘gotove’ Rafaele, pa sad plaća milijune eura da opet budu gotovi...
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Priča o hrvatskim Rafaleima od početka je vođena kao propagandna igra HDZ-a i Ivana Anušića, a ne kao ozbiljan razgovor o tome što je država doista kupila, što nije kupila i koliko će tek platiti da bi eskadrila dobila pune operativne sposobnosti.
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