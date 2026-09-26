Obavijesti

News

Komentari 14
PRESKUPI AVIONI PLUS+

Anušić je kupio ‘gotove’ Rafaele, pa sad plaća milijune eura da opet budu gotovi...

Piše Ekspertni tim Expressa,
Čitanje članka: 3 min
Anušić je kupio ‘gotove’ Rafaele, pa sad plaća milijune eura da opet budu gotovi...
Zemunik: 20. obljetnica akrobatske grupe “Krila Oluje” | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Plenkovićeva vlada je odobrila dodatno opremanje svih 12 hrvatskih Rafalea. Sama modernizacija procjenjuje se na oko 88,5 milijuna eura bez PDV-a, više od 110 milijuna eura s porezom i povezanim troškovima

Priča o hrvatskim Rafaleima od početka je vođena kao propagandna igra HDZ-a i Ivana Anušića, a ne kao ozbiljan razgovor o tome što je država doista kupila, što nije kupila i koliko će tek platiti da bi eskadrila dobila pune operativne sposobnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Ovo su Eurojackpot rezultati: Dvoje igrača iz Hrvatske ostalo je na koračić od pustih milijuna!
JACKPOT NIJE POGOĐEN

Ovo su Eurojackpot rezultati: Dvoje igrača iz Hrvatske ostalo je na koračić od pustih milijuna!

Četvero igrača imalo je dobitak iz kategorije '5+1', što im je osiguralo po 627.920 eura!
Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'
NOVOST U SOCIJALNOJ SKRBI

Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'

Više se neće čekati tragedije da bi se reagiralo. Hrvatska uvodi novi sustav kontrole i alarme u realnom vremenu. Pilot-projekt u uredima socijalne skrbi počinje u prosincu
Pet migranata se utopilo u Kupi: Liječnik mi je uletio u dvorište i pitao gdje se dogodilo
JEZIVO

Pet migranata se utopilo u Kupi: Liječnik mi je uletio u dvorište i pitao gdje se dogodilo

Policijske sirene, Hitna pomoć, helikopter... Liječnik mi je uletio u dvorište i pitao gdje se točno dogodilo. Sve je izgledalo kao u filmu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026