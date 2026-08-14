Anušić: 'Kopnena vojska će pomoći oko požara ako će biti potrebno. U komunikaciji smo'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je kako je kopnena vojska spremna pomoći na požarištu na omiškom području ako će za to postojati potreba, istaknuvši kako su kanaderi i piloti već angažirani.

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"Hoće li biti potrebno poslati kopnenu vojsku, u ovom trenutku smo u komunikaciji, koordiniramo se. Ako bude bilo potrebno, vojska je spremna", rekao je Anušić u izjavi za medije.

Dodao je kako se jutros čuo s načelnikom Glavnog stožera te ponovio kako su spremni izaći i pomoći ako ih pozovu, a ako neće biti takve potrebe, vojska i dalje pomaže u gašenju kanaderima.

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Ministar je naveo kako su od sinoć u komunikaciji s premijerom Plenkovićem i glavnim vatrogasnim zapovjednikom Tucakovićem te napomenuo kako je vojska sudjelovala u svakom dosadašnjem požaru kada su na požarištu prisutni kanaderi, s obzirom na to da su kanaderi i piloti sastavnica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Anušić, koji danas sudjeluje na obilježavanju Dana sjećanja na razmjenu logoraša u Nemetinu, također je također rekao kako se oko 10 sati u Omišu sastaje Stožer civilne zaštite te da će, ako će biti potrebno, i on kasnije otići do Omiša.