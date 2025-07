Anušić: 'Naša vojska proizvodi dronove i najbolji su na svijetu. Uzimaju ih i svjetske sile!'

Ministar obrane Ivan Anušić gostovao je je u Dnevniku Nove TV gdje je potvrdio kako je sve spremno za nadolazeći svečani mimohod. Ministar je istaknuo da ponosan što je danas ministar koji nadgleda mimohod hrvatske vojske koja je pobijedila u ratu, jer je sam bio sudionik svih događanja od početka rata prije 34 godine, pa sve do Oluje koja je bila prije 30 godina.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Da mi je netko rekao prije 30 godina da ću biti ministar ne bih mu vjerovao. To mi je bila znanstvena fantastika. Znam kako je bilo i gdje smo bili prije 30 godina. Bili smo prognanici, Hrvatska nije bila oslobođena. Sada biti organizator, nadgledati mimohod... Ne bih mu vjerovao - rekao je Anušić.

Kad je riječ o vojnoj tehnologiji koja će se pokazati na ovom mimohodu, osim svega onog skupog i uvoznog, tu je i jedna domaća komponenta na koju je ministar iznimno ponosan.

Zagreb: Generalna proba sve?anog vojnog mimohoda | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Hrvatska vojska u ovom trenutku ima svoju proizvodnju FPV dronova. To nisu samo dronovi kamikaze, to su dronovi koji obavljaju zadaće i vraćaju se u bazu. FPV dronovi koji su u ovom trenutku najbolji na svijetu. Naša tehnologija, naše znanje, naša tvrtka. 180.000 komada proizvedenih prošle godine. Možemo proizvoditi nekoliko milijuna ako krenemo strateški u to. Naručila ih je Hrvatska, ali i nekoliko velikih svjetskih vojnih sila - kaže ministar.

Dodaje je da će hrvatski Leopardi doći 2028. godine, a na mimohodu će biti pokazani oni posuđeni i starije inačice. A na pitanje o preporukama ministarstva vanjskih poslova Srbije svojim građanima da ne idu u Hrvatsku ovih dana Anušić kaže da je to neiscrpno politikantstvo naših susjeda.

Zagreb: Generalna proba sve?anog vojnog mimohoda | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nitko, nigdje, nikako i nikoga iz Srbije ne ugrožava u Hrvatskoj. I danas je nemali broj građana Srbije na našoj obali i dobrodošli su kao turisti, oni koji poštuju Hrvatsku, hrvatski narod i našu samostalnost, apsolutno se nitko ne treba bojati - kaže Anušić. Na pitanje o troškovima samog mimohoda, ministar je rekao da su oni između dva i tri milijuna eura, no znat će se točno kad sve bude gotovo.