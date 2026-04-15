Anušić: Ne brine me srpsko naoružavanje. Vučić? To je njegova država, može što hoće

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u srijedu u Zagrebu da ga ne zabrinjavaju najave predsjednika Aleksandra Vučića da će se Srbija dodatno naoružati.

"Ne zabrinjava me ono što radi Vučić. To je njegova država, on je predsjednik u toj državi, on ima legitimitet tamo raditi što misli da treba činiti i ne vidim nikakav problem u smislu da bismo mi trebali biti zabrinuti", kazao je Anušić na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s albanskim kolegom Ermalom Nufijem.

Kako javlja Tanjug, Vučić se ranije u srijedu sastao s rukovodstvom ministarstva obrane i srbijanske vojske te najavio "velike i važne ugovore" za daljnju nabavu naoružanja i vojne opreme.

"(O)čekujem eksploziju porasta proizvodnje dronova u našoj zemlji u ovoj godini. Osim toga mi ćemo se značajno posvetiti robotizaciji i digitalizaciji naše vojske i uspjet ćemo u tome", najavio je Vučić.

Također, izjavio je da je sigurnosno stanje "nešto složenije" nego u siječnju, "prije svega zbog djelovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine", prenosi agencija Beta.

Anušić, koji je ponovo odbacio tezu da deklaracija o suradnji između triju država predstavlja vojni savez, naglasio je da se Hrvatska zalaže za stabilnost jugoistoka Europe.

"Naša doktrina je na odvraćanju, a ne na nekakvom agresivnom djelovanju ili bilo kakvom napadu ili početku nekakvog sukoba", poručio je Anušić.

Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisale su početkom prošle godine deklaraciju o jačanju obrambene suradnje kojom su potvrdili "namjeru jačanja trilateralne sigurnosne i obrambene suradnje radi poboljšanja sigurnosti i stabilnosti u jugoistočnoj Europi i Jadransko-jonskoj regiji" te naglašavaju "važnost zajedničkih napora u odgovoru na nove sigurnosne izazove, hibridne prijetnje i druge rizike koji mogu ugroziti regionalnu, europsku i međunarodnu stabilnost".

Vučić je tada izjavio da su Hrvatska i Albanija potpisivanjem vojnog sporazuma s "privremenim institucijama" u Prištini otvorile utrku u naoružanju u regiji.

Srbijanski predsjednik je kazao da "vojni savez" predstavlja najveću prijetnju Srbiji nakon što su Albanija, Kosovo i Hrvatska na trilateralnom sastanku vojnih čelnika u Tirani najavili da će ove godine održati svoju prvu zajedničku vojnu vježbu, koja će, prema izjavi albanskog ministra obrane Pira Vengua, biti u skladu sa strateškim konceptom NATO-a i euroatlantskim ciljevima.

Albansko-hrvatska obrambena suradnja

Albanski ministar obrane je govoreći nakon sastanka s Anušićem prijateljstvo između dviju zemalja nazvao "osnovom za stabilnost i sigurnost u našoj regiji" te istaknuo da one imaju zajednički stav kada je riječ o miru i euroatlantskim integracijama.

"Naša suradnja je jedna svetinja što se tiče integracije, što se tiče solidarnost i stabilnosti. Također, moramo navesti da ovom suradnjom idemo prema Europskoj uniji i želimo ojačati naše napore za daljnju suradnju u tom smjeru", kazao je Nufi.

Hrvatska i Albanija su saveznice u sklopu NATO-a, koji mirovnom misijom KFOR, u kojoj sudjeluje i hrvatska vojska, održava prisutnost na Kosovu od 1999.

Zagreb i Priština se slažu da su KFOR i stabilnost Kosova temeljni za mir i stabilnost u regiji, kazao je Nufi, dodajući da je s Anušićem došao do zaključka o nužnosti jačanja suradnje obrambenih industrija dviju država.

Anušić je potvrdio podršku Albaniji na njenom putu prema članstvu u Europskoj uniji kao i želji Kosova da postane članica Unije i NATO-a.

Istaknuo da je najveći dio sastanka dvojice ministara činila upravo daljnja suradnja obrambenih industrija te da se prvenstveno radi o bespilotnim letjelicama, odnosno sustavima koji se koriste u modernom načinu ratovanja.

"Albanija u ovom trenutku razvija s nekoliko stranih kompanija svoje vlastite dronove, ali tu svakako ima prostora i za naše tvrtke jer smo mi u ovom trenutku jedna od vodećih nacija unutar NATO saveza po proizvodnji i distribuciji FPV dronova", rekao je Anušić, najavljujući skorašnji sastanak albanskih i hrvatskih obrambenih tvrtki.