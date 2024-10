Anušić: Nisam izazvao diplomatski incident, to je napravila mađarska strana

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u subotu kako svojim izjavama, u kojima je spominjao Mađarsku, nije izazvao diplomatski incident, već je to napravila mađarska strana, odnosno političari i dužnosnici, na čije se izjave on referirao.

Anušić je u izjavi novinarima podsjetio kako je hrvatska diplomacija svojedobno tražila razgovor s mađarskim dužnosnicima, da objasne zbog čega se karte tzv. "velike Mađarske", koje obuhvaćaju Baranju, Međimurje i dio Primorja, komuniciraju u javnosti od strane tih istih mađarskih političara..

"Ako sam se ja referirao na ono što su oni već stotinu puta izrekli, a i dan danas tako komuniciraju, onda se moramo zapitati vodimo li brigu o ovoj državi, kada se mene propituje da sam izazvao diplomatski incident", kazao je Anušić. Ustvrdio je kako on nije izazvao diplomatski incident, već samo podsjetio na diplomatski incident, koji je izazvala mađarska strana te ponovio kako se protivi tvrdnjama da ovaj, i još neki drugi dijelovi Hrvatske, pripadaju političkom cilju "tzv. velike Mađarske".

Neću zabijati glavu u pijesak!

Podsjetio je kako je kao osječko-baranjski župan surađivao sam sa svim nacionalnim manjinama, od srpske do mađarske, da sve investicije koje su dolazile iz Mađarske nikada nisu bile stopirane te da je mađarska strane uvijek u njemu imala sugovornika, a imat će i ubuduće. "Ja neću zabijati glavu u pijesak, komuniciram jasno, ozbiljno i otvoreno, a ovo su politički i strateški bitne stvari za budućnost Hrvatske", poručio je ministar Anušić.

Mađarsko ministarstvo vanjskih poslova u petak je pozvalo na razgovor hrvatskog veleposlanika u Budimpešti, a zbog nedavnih ministrovih izjava. . Mađarski mediji navode Anušićevu izjavu na saborskom Odboru za obranu da bi nesudjelovanje hrvatskih časnika u NATO-voj aktivnosti NSATU Hrvatsku učinilo poput Mađarske, te onu u Saboru da „Srbija i Mađarska javno daju potporu Putinu”.

Za nedavne rasprave u Hrvatskom saboru Anušić je, uz ostalo, kazao kako dolazi s istoka Hrvatske, sa saznanjima i iskustvom na koji način Mađarska vodi politiku u Baranji, i prema Osječko-baranjskoj županiji, odnosno da se vodi politika u kojoj se dovodi u pitanje teritorijalna cjelovitost Hrvatske. Mađarski šef diplomacije Peter Szijjarto u petak je rekao da Mađarska stremi najboljim mogućim odnosima sa svim susjednim državama, uključujući Hrvatsku, te da je stoga „neočekivano da je hrvatski ministar obrane odabrao novu sportsku disciplinu – vrijeđati Mađare".

Milanović ne može narediti Rugeu da ne dođe pa naređuje SDP-ovcima

Ministar obrane potvrdio je kako će drugi čovjek NATO saveza Boris Ruge u srijedu doći na saborski Odbor za obranu te zastupnicima i javnosti objasniti što je to misija NSATU zbog čega je bitna za Hrvatsku i za cijeli NATO savez, a s obzirom da načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH generalu Tihomiru Kundidu nije bilo dozvoljeno da dođe i to objasni. Na tvrdnju novinara kako je oporba najavila da će bojkotirati sjednicu Odbora, Anušić je kazao kako ga to podsjeća na potez kojim je predsjednik Republike Zoran Milanović zabranio načelniku Glavnog stožera da on izvijesti saborski odbor. Sada kada ne može dati naredbu Borisu Rugeu da ne dođe, onda izdaje tu istu naredbu saborskim zastupnicima SDP-a i oporbenjacima, govoreći im da ne sudjeluju na sjednici Odbora, ustvrdio je Anušić.