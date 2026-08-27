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ODGOVORIO VUČIĆU

Anušić o naoružavanju Srbije: 'To uzimate ako se pripremate možda za drugo poluvrijeme...'

Piše HINA,
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Anušić o naoružavanju Srbije: 'To uzimate ako se pripremate možda za drugo poluvrijeme...'
Osijek: Ministar Ivan Anušić na izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Vučić je Hrvatskoj uputio i pitanje jesu li njezine njemačke haubice i helikopteri s raketama Hellfire obrambeno ili ofenzivno oružje

Hrvatsko naoružavanje opravdano je odnosom vlasti iz Beograda koje nisu raskrstile s politikom devedesetih, kao i odnosom prema preminulom ratnom zločincu Ratku Mladiću, ocijenio je u četvrtak ministar obrane Ivan Anušić. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u četvrtak oštro uzvratio hrvatskim dužnosnicima zbog kritika o srbijanskom naoružavanju. Pritom je poručio Zagrebu da prvo pogleda vlastiti vojni arsenal, te da Srbija oružje nabavlja radi odvraćanja.

Vučić je Hrvatskoj uputio i pitanje jesu li njezine njemačke haubice i helikopteri s raketama Hellfire obrambeno ili ofenzivno oružje. 

Na upit Hine i HRT-a u Međugorju, gdje nazoči enološko-turističkom spektaklu ‘Blaž’, Anušić je podsjetio da se Hrvatska početkom 1990-ih branila od agresije tadašnje Jugoslavije i Srbije.

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Istaknuo je da se posljednjih godina iz Srbije ponovno čuju poruke kako je rat iz 1990-ih bio "prvo poluvrijeme" i da se najavljuje "drugo poluvrijeme".

"Poučeni iskustvom iz devedesetih godina, izvijestili smo članice i naše saveznike unutar NATO-a da se Srbija u ovom trenutku prekomjerno naoružava bez ikakve potrebe jer joj ne prijeti nitko i ništa", rekao je Anušić.

Upozorio je da Vojska Srbije raspolaže ofenzivnim sustavima, među kojima je izdvojio kineske hipersonične rakete dometa 400 kilometara.

"Ako se želite braniti, to ne uzimate. To uzimate ako se želite možda pripremati za drugo poluvrijeme", rekao je.

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Anušić je naglasio da je njegova obveza o tome izvijestiti hrvatsku javnost i saveznike unutar NATO-a, ali i da Hrvatska ima pravo nabavljati sustave koji predstavljaju odgovor na sposobnosti srbijanske vojske.

Upitan o smrti generala Ratka Mladića, ministar Anušić je izrazio žaljenje što nije osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj.  

"Prve zločine koje je počinio, počinio je u Republici Hrvatskoj. Nije osuđen ni za jedan zločin", rekao je Anušić. 

Dodao je da će biti upamćen kao čovjek koji je osuđen za genocid na tlu Europe nakon II. svjetskog rata. 

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Nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba i haški osuđenik Mladić preminuo je u četvrtak u 84. godini. 

Mladić, koji je pred Haškim sudom (ICTY) osuđen za genocid u Srebrenici i druge zločine tijekom ratnih sukoba u BiH 90-ih godina, od 2024. bio je u pritvorskoj bolnici i pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Anušić se osvrnuo i na informacije koje su objavili srbijanski mediji da bi Mladić mogao biti pokopan uz državne i vojne počasti.

"To je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku devedesetih godina", ocijenio je Anušić.

Upravo zbog takvog odnosa prema prošlosti i aktualne političke retorike iz Beograda, rekao je, Hrvatska o srbijanskom naoružavanju upozorava svoje saveznike i međunarodnu javnost. 

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