Anušić: Obalni ophodni brodovi bit će dovršeni po nižoj cijeni

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u utorak je izjavio da će Hrvatska po povoljnijoj cijeni od one koju je tražio Brodosplit završiti gradnju tri obalna ophodna broda, no nije navodio detalje rekavši da je prerano te da će uslijediti pregovori s drugim brodogradilištima. Upitan o tome kada će i kako biti dovršena tri obalna ophodna broda koja je država ispisala iz vlasništva Brodosplita i upisala ih u svoje vlasništvo, Anušić je rekao kako se traži model i način financiranja njihovog dovršetka.

"Dovršit ćemo ih, budite sigurni", poručio je u izjavi novinarima nakon što je vrhunskim sportašima, ugovornim pričuvnicima Hrvatske vojske, uručio ugovore za ovu godinu.

Ta cijela priča, dodao je, traje od 2015. i tada nisu stvari napravljene kako treba i zato smo se našli u sadašnjoj situaciji. Ponovio je da je problem s Brodosplitom bio u tome što se "nisu našli na cijeni dovršetka tih brodova".

"Brodosplit je tražio puno više od onoga što su utvrdile naše stručne službe i neovisne komisije i mi to nismo mogli potpisati i platiti nešto što ne košta toliko", rekao je.

O tome tko će dovršiti ta tri broda, rekao je, još je prerano govoriti. "Nemamo definirano gdje, idemo u sustav pregovaranja s drugim brodogradilištima", najavio je dodavši da će to biti puno jeftinije od onoga što je tražio Brodosplit.

"Ono što činimo i radimo, radimo u interesu Oružanih snaga i Republike Hrvatske. Ne trošimo novce koje ne trebamo potrošiti, štedljivo se odnosimo prema svakom projektu, pa tako i obalnim ophodnim brodovima", naglasio je.

Upitan o opremanju i modernizaciji Hrvatske ratne mornarice (HRM) s korvetama, a u kontekstu činjenice da je općenito za obranu države kao prioritet istaknuta protuzračna obrana, Anušić je istaknuo kako ta činjenica ne znači da se neće opremiti i modernizirati HRM s dvije korvete te dovršiti obalni ophodni brodovi.

U tome se kontekstu referirao i na sastanak državnoga vrha na Vijeću za obranu rekavši da je sastanak bio konstruktivan te da se "o svemu razgovaralo" – o protuzračnoj obrani, modernizaciji HRM-a i svemu što se tiče Oružanih snaga.

Ministar je najavio i da će nakon prvotno pozvanih 800 ročnika na temeljnu vojnu obuku (TVO) u sljedećoj fazi biti pozvano njih 900, a onda će se taj broj podignuti i na 1000 ročnika, naglasivši da TVO prolazi bez ikakvih problema.