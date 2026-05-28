Obavijesti

News

Komentari 0
NEMA RAZLOGA ZA PESIMIZAM

Anušić: Oružane snage danas su u fazi intenzivne modernizacije!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Anušić: Oružane snage danas su u fazi intenzivne modernizacije!
Zagreb: Svečana akademija povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u četvrtak da su Oružane snage Republike Hrvatske, 35 godina nakon postrojavanja prvih pripadnika, danas moderne i u fazi intenzivne modernizacije

"Oružane snage danas su moderne i u fazi modernizacije i do 2030. godine biti će u potpunosti modernizirane i popunjene, kako profesionalni sastav, tako i pričuva", kazao je Anušić nakon svečane akademije u povodu obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Dodao je da, prema njegovoj ocjeni, nema razloga za pesimizam i nezadovoljstvo te da su Oružane snage „na putu da budu snažna, moderna i opremljena oružana sila”, u skladu s hrvatskim potrebama, strategijama i vizijama.

Govoreći o obrambenoj industriji, istaknuo je ulogu domaćih tvrtki koje za sustav obrane proizvode opremu, uključujući bespilotne letjelice, kacige i uniforme.

„Ne kupujemo samo nešto što netko drugi proizvodi, mi i proizvodimo jako puno za potrebe naših Oružanih snaga te i izvozimo naše proizvode”, rekao je Anušić.

KONFERENCIJA U ZADRU Anušić se pohvalio rekordnim odazivom na vojnu obuku: 'To nijedna europska zemlja nema'
Anušić se pohvalio rekordnim odazivom na vojnu obuku: 'To nijedna europska zemlja nema'

Osvrnuo se također na obalne ophodne brodove, navodeći da je u tijeku preuzimanje triju brodova  te da će se oni nastaviti graditi u nekom drugom brodogradilištu ili biti uključena u ponudu za izgradnju korveta.

Kada je riječ o protuzračnoj obrani, kazao je da je studija Glavnog stožera OSRH dovršena i dostavljena Ministarstvu obrane te da pripremaju dokumente kako bi se taj sustav ugovorio i isporučio Oružanim snagama. ”Ova godina će biti ključna za te stvari”, dodao je ministar obrane.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid rekao je da Hrvatska vojska nije samo oružana sila, nego i jamac mira i sigurnosti.

O AFERI, VOJSCI I VLADI Anušić: 'Možemo! ima tri velike afere u šest godina. Nemaju pravo držati moralne lekcije'
Anušić: 'Možemo! ima tri velike afere u šest godina. Nemaju pravo držati moralne lekcije'

I on je istaknuo da su Oružane snage u intenzivnoj fazi opremanja i modernizacije kako bi odgovorile na suvremene sigurnosne izazove.

Naglasio je pritom da nove tehnologije sve više mijenjaju omjer snaga te postaju ključan čimbenik u razvoju borbene moći.

Kundid je zahvalio hrvatskim braniteljima na doprinosu u stvaranju i razvoju Hrvatske vojske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama
Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata
ZEMLJU NAGRIZA KORUPCIJA

Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata

Ruska omča u zadnje vrijeme popušta, no sukobi nisu ni blizu kraja • Država grca u kriminalu • Predsjednika volodimira Zelenskog pritišću da unatoč ratu raspiše izbore
Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'
SUMANUTI NAPAD

Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'

Muškarac je osmogodišnjaku izvrtao ruku, povlačio ga i vikao da mu je ukrao mobitel. Majka je onkološki bolesnik, kaže da joj je pomogla samo jedna žena. Na kraju se ispostavilo da dijete uopće nije uzelo mobitel

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026