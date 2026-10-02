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'Ne želimo utrku...'

Anušić poslao poruku Srbiji: ‘Oni imaju rakete, Hrvatska ima odgovor. Vraćamo ravnotežu...'

Piše HINA,
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Anušić poslao poruku Srbiji: ‘Oni imaju rakete, Hrvatska ima odgovor. Vraćamo ravnotežu...'
Osijek: Ministar Ivan Anušić na izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je na međunarodnoj konferenciji u Zadru kako će jačanje obrambenih kapaciteta Hrvatske odgovoriti na prijetnje iz Srbije, koja se naoružava napadačkim sustavima.

Hrvatska će jačanjem svoje obrane vratiti ravnotežu oružanih snaga u svom okruženju, poručio je u petak u Zadru ministar obrane Ivan Anušić, s obzirom na naoružavanje Srbije čiju je retoriku nazvao napadačkom i neprijateljskom. Hrvatska je svjesna da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoju vojsku vrlo ozbiljnim napadačkim sustavima te da ne prestaje s retorikom "koju je imala i 90-ih godina", a koja je dovela do krvavih ratova u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, kazao je ministar na međunarodnoj konferenciji obrambene industrije “EU 4 Defence Readiness” u Zadru.

Istaknuo je da je vijest o tome da Srbija posjeduje hipersonične rakete dometa do 400 kilometara i za koje je "(bivši) predsjednik Srbije (Aleksandar Vučić) kazao da mogu pogoditi svaki glavni grad u okruženju" bila dovoljan motiv da Hrvatska potraži "protuodgovor".

"Mi protuodgovor imamo. Imamo raketni sustav Chunmoo, dalekog dometa, dužeg dometa nego oni što imaju svoje domete", poručio je Anušić, dodajući ipak da ne želi raspravu o tome "tko ima veći domet raketnog sustava".

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"Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će posjedovati. Napravit ćemo ponovo tu ravnotežu oružanih snaga na ovom teritoriju, u ovom okruženju na jugoistoku Europe", kazao je Anušić, nazivajući to "vrlo bitnim".

Hrvatska je početkom rujna s južnokorejskom tvrtkom Hanwha Aerospace potpisala ugovore o nabavi 18 samohodnih lansera raketa Chunmoo K239 za koje je Anušić tada naglasio da će uz zrakoplove Rafale biti "udarna i najjača snaga" Hrvatske vojske.

'Vrlo neprijateljska retorika'

Vučić je u ožujku potvrdio da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja, ustvrdivši kako ona nema namjeru nikog napasti, ali je istaknuo strepnju da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada navodnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova.

Dodao je tada da strahuje od vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine, ponovno ustvrdivši da je on uperen protiv Beograda i da "samo čekaju veći konflikt u svijetu da napadnu".

Anušić je u petak sigurnosnu situaciju u hrvatskom okruženju nazvao teškom i kompliciranom, a retoriku iz Srbije "nevjerojatnom, agresivnom, napadačkom i vrlo neprijateljskom".

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Hrvatsku je opisao kao glas razuma u svim sukobima i političkim situacijama, ali kazao da je potrebna protuteža susjedu koji se naoružava i "prijeti povratkom 90-ih i osvetom za Oluju, prijeti da je teritorij Republike Kosovo srpski teritorij, da su dijelovi Hrvatske i linija Karlovac-Karlobag-Virovitica njihove granice".

Naglasio je da Hrvatska mora biti svjesna toga da svijet nije idealan te da nema idealne susjede.

"Ovo što sada radimo jest upravo to da spriječimo taj konačni scenarij koji 90. godine nismo mogli spriječiti, ali danas možemo", poručio je.

Pozvao je na jačanje Hrvatske kako nikome više ne bi palo na pamet napasti je te pozvao na suradnju sa saveznicima poput Kosova i Albanije.

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