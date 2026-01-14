Obavijesti

BURA IZ NORVEŠKE

Anušić se pred Norvežanima ogradio od Milanovića: 'To o Svalbardu nije stav Vlade RH'

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: Ivan Anušić/X

Javno je zbog svega reagiralo i njihovo Ministarstvo vanjskih poslova. Poručili su kako se Grenland i Svalbard ne mogu uspoređivati te da se Svalbard nalazi u području ključnom za strateške nacionalne interese Norveške.

Admiral

Postoji, samo ne znam jesu u američkoj administraciji to još vidjeli na karti, Svalbardsko otočje. Ono pripada u principu Norveškoj. Ono je malo istočnije od Grenlanda i tamo završava golfska struja i more nije zaleđeno. To je interesantno. Evo, dao sam im temu za razmišljanje. Možda su vidjeli na karti da postoji i to otočje. Grenland je beskoristan.

Izjavio je to prije pet dana hrvatski predsjednik Zoran Milanović i izazvao pravu buru reakcija u Norveškoj, koju je u srijedu posjetio hrvatski ministar obrane Ivan Anušić. Ondje je došao razgovarati o njihovim iskustvima s vojnim rokom i čuvanje slične razvedene obale. Na kraju su ga dočekali natpisi u Norveškim novinama i sastanci, na kojima se ispričavao.

- Jako veliku pozornost je ta izjava izazvala u Norveškoj, kako medija, tako i javnosti, ali i političkih krugova. I naravno da je to bila nezgodna tema, i između mene i ministra obrane Norveške, gdje sam jasno rekao da to nije stav Vlade Republike Hrvatske i da se ograđujemo od te izjave, na što su oni bili zadovoljni i zahvalili su na tome - kazao je Anušić za HRT.

Na meti HDZ-a

Osim Anušića, na izjave predsjednika Milanovića okomio se i premijer Andrej Plenković. Odgovorio mu je vezano za nabavku vojnih zrakoplova Rafale. 

- Teza predsjednika Republike Milanovića o Rafalima potpuno je netočna. Za razliku od Vlade , on za HRZ u svom premijerskom mandatu nije učinio ništa osim neuspjelog remonta MIG-ova. Hrvatska danas ima snažno i respektabilno zrakoplovstvo i znatno bolju poziciju kada je riječ o zaštiti neba i sposobnostima Hrvatske vojske - napisao je Plenković.

