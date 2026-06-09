U tom smjeru danas smo potpisali Pismo namjere koje otvara mogućnost nabave borbeno-zaštitnih kaciga hrvatskih proizvođača za potrebe slovačkih oružanih snaga
Anušić se susreo sa slovačkim kolegom. Slovaci će od Hrvatske kupiti opremu za svoju vojsku?
Ministar obrane Ivan Anušić imao je sastanak sa slovačkim potpredsjednikom i ministrom obrane Robertom Kaliňákom.
- Danas sam u službeni posjet primio slovačkog potpredsjednika Vlade i ministra obrane Roberta Kaliňáka - objavio je Anušić te naglasio važnost savezništva u vremenima tekstonskih geopolitičkih preslagivanja.
- U vremenu sigurnosnih neizvjesnosti i geopolitičkih izazova, Hrvatska i Slovačka kao prijateljske države i NATO saveznice, dijele zajednički interes za očuvanje mira i stabilnosti te žele jačati bilateralnu obrambenu suradnju u području modernizacije naših oružanih snaga i potpore obrambenoj industriji - poručio je Anušić te dodao da bi Slovaci od nas mogli kupovati opremu.
Danas sam u službeni posjet primio slovačkog potpredsjednika Vlade i ministra obrane Roberta Kaliňáka.— Ivan Anušić (@ivananusic12) June 8, 2026
U vremenu sigurnosnih neizvjesnosti i geopolitičkih izazova, Hrvatska i Slovačka kao prijateljske države i @NATO saveznice, dijele zajednički interes za očuvanje mira i… pic.twitter.com/kuU7W5gm35
- U tom smjeru danas smo potpisali Pismo namjere koje otvara mogućnost nabave borbeno-zaštitnih kaciga hrvatskih proizvođača za potrebe slovačkih oružanih snaga. Ovo je još jedan iskorak u potpori koju Vlada RH i MORH pružaju hrvatskoj obrambenoj industriji. Ponosni smo što se proizvodima naših tvrtki, dakle naših ljudi i našeg znanja, opremaju oružane snage Europe, ali i svijeta - zaključio je Anušić.
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