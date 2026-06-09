Anušić se susreo sa slovačkim kolegom. Slovaci će od Hrvatske kupiti opremu za svoju vojsku?

Ministar obrane Ivan Anušić imao je sastanak sa slovačkim potpredsjednikom i ministrom obrane Robertom Kaliňákom.

- Danas sam u službeni posjet primio slovačkog potpredsjednika Vlade i ministra obrane Roberta Kaliňáka - objavio je Anušić te naglasio važnost savezništva u vremenima tekstonskih geopolitičkih preslagivanja.

Foto: Ivan Anušić/X

- U vremenu sigurnosnih neizvjesnosti i geopolitičkih izazova, Hrvatska i Slovačka kao prijateljske države i NATO saveznice, dijele zajednički interes za očuvanje mira i stabilnosti te žele jačati bilateralnu obrambenu suradnju u području modernizacije naših oružanih snaga i potpore obrambenoj industriji - poručio je Anušić te dodao da bi Slovaci od nas mogli kupovati opremu.

Danas sam u službeni posjet primio slovačkog potpredsjednika Vlade i ministra obrane Roberta Kaliňáka.



U vremenu sigurnosnih neizvjesnosti i geopolitičkih izazova, Hrvatska i Slovačka kao prijateljske države i @NATO saveznice, dijele zajednički interes za očuvanje mira i… pic.twitter.com/kuU7W5gm35 — Ivan Anušić (@ivananusic12) June 8, 2026

- U tom smjeru danas smo potpisali Pismo namjere koje otvara mogućnost nabave borbeno-zaštitnih kaciga hrvatskih proizvođača za potrebe slovačkih oružanih snaga. Ovo je još jedan iskorak u potpori koju Vlada RH i MORH pružaju hrvatskoj obrambenoj industriji. Ponosni smo što se proizvodima naših tvrtki, dakle naših ljudi i našeg znanja, opremaju oružane snage Europe, ali i svijeta - zaključio je Anušić.