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NATO SAVEZNIK

Anušić se susreo sa slovačkim kolegom. Slovaci će od Hrvatske kupiti opremu za svoju vojsku?

Piše Filip Sulimanec,
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Anušić se susreo sa slovačkim kolegom. Slovaci će od Hrvatske kupiti opremu za svoju vojsku?
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Foto: Ivan Anušić/X

U tom smjeru danas smo potpisali Pismo namjere koje otvara mogućnost nabave borbeno-zaštitnih kaciga hrvatskih proizvođača za potrebe slovačkih oružanih snaga

Ministar obrane Ivan Anušić imao je sastanak sa slovačkim potpredsjednikom i ministrom obrane Robertom Kaliňákom.

 - Danas sam u službeni posjet primio slovačkog potpredsjednika Vlade i ministra obrane Roberta Kaliňáka - objavio je Anušić te naglasio važnost savezništva u vremenima tekstonskih geopolitičkih preslagivanja.

Foto: Ivan Anušić/X

 - U vremenu sigurnosnih neizvjesnosti i geopolitičkih izazova, Hrvatska i Slovačka kao prijateljske države i NATO saveznice, dijele zajednički interes za očuvanje mira i stabilnosti te žele jačati bilateralnu obrambenu suradnju u području modernizacije naših oružanih snaga i potpore obrambenoj industriji - poručio je Anušić te dodao da bi Slovaci od nas mogli kupovati opremu.

 - U tom smjeru danas smo potpisali Pismo namjere koje otvara mogućnost nabave borbeno-zaštitnih kaciga hrvatskih proizvođača za potrebe slovačkih oružanih snaga. Ovo je još jedan iskorak u potpori koju Vlada RH i MORH pružaju hrvatskoj obrambenoj industriji. Ponosni smo što se proizvodima naših tvrtki, dakle naših ljudi i našeg znanja, opremaju oružane snage Europe, ali i svijeta - zaključio je Anušić.

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