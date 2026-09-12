Anušić u SAD-u: 'Stiže 8 Black Hawka, Bradleyji, i HIMARS'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić trenutačno je u u Sjedinjenim Američkim Državama povodom 30. obljetnice suradnje Nacionalne garde Minnesote i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tijekom posjeta razgovarat će o nastavku vojne suradnje, a u Alabami će obići helikoptere Black Hawk namijenjene Hrvatskoj, piše HRT.

U Minnesotu je stigao na poziv tamošnje Nacionalne garde. Ona s Hrvatskom vojskom surađuje tri desetljeća, a u tom je razdoblju zajednički provedeno više od 1300 aktivnosti, od vojnih vježbi i obuke do sudjelovanja u operaciji u Afganistanu.

Otvara se novi vojni muzej posvećen vojnoj povijesti Minnesote, od Američkoga građanskog rata, preko dvaju svjetskih ratova te ratova u Koreji i Vijetnamu, do današnjih operacija.

U muzeju bi svoje mjesto trebala pronaći i kaciga hrvatskog vojnika iz Domovinskog rata, koja simbolizira 30 godina partnerstva Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote. Kacigu će američkim partnerima predati ministar Anušić.

Tijekom boravka sastat će se sa zapovjednikom Nacionalne garde Minnesote, general-bojnikom Shawnom Mankeom, te sudjelovati u obilježavanju obljetnice suradnje. Predviđen je i niz bilateralnih razgovora s američkim generalima o sigurnosnim izazovima i mogućnostima daljnjeg jačanja suradnje.

- Mi moramo ojačati veze i odnose sa svim našim saveznicima i zato smo danas ovdje s Amerikancima, kako bismo jačali i snažili suradnju. Daljnja suradnja bit će naša obveza, ne samo s Amerikancima nego sa svim našim saveznicima, rekao je Anušić.

Na poziv proizvođača helikoptera Black Hawk obići će zrakoplovno središte izvrsnosti Yulista te provjeriti kako napreduju radovi na helikopterima predviđenima za isporuku Hrvatskoj.

Hrvatska nabavlja osam helikoptera Black Hawk, a očekuju se i završna isporuka borbenih vozila Bradley te raketni sustavi HIMARS.

- Radit ćemo na jačanju naše obrambene industrije i obrambenog sustava te opremanju Oružanih snaga svime što im je potrebno. Očekujemo osam Black Hawkova, zadnju isporuku Bradleya i isporuku HIMARS-a, poručio je Anušić.