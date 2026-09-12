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SLUŽBENI POSJET

Anušić u SAD-u: 'Stiže 8 Black Hawka, Bradleyji, i HIMARS'

Piše Ivan Štengl,
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Anušić u SAD-u: 'Stiže 8 Black Hawka, Bradleyji, i HIMARS'
Foto: HRT
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Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić boravi u SAD-u kako bi razgovarao o jačanju vojne suradnje s Nacionalnom gardom Minnesote, a posjet uključuje obilazak helikoptera Black Hawk i bilateralne razgovore o sigurnosnim izazovima.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić trenutačno je u u Sjedinjenim Američkim Državama povodom 30. obljetnice suradnje Nacionalne garde Minnesote i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tijekom posjeta razgovarat će o nastavku vojne suradnje, a u Alabami će obići helikoptere Black Hawk namijenjene Hrvatskoj, piše HRT.

U Minnesotu je stigao na poziv  tamošnje Nacionalne garde. Ona s Hrvatskom vojskom surađuje tri desetljeća, a u tom je razdoblju zajednički provedeno više od 1300 aktivnosti, od vojnih vježbi i obuke do sudjelovanja u operaciji u Afganistanu.

Otvara se novi vojni muzej posvećen vojnoj povijesti Minnesote, od Američkoga građanskog rata, preko dvaju svjetskih ratova te ratova u Koreji i Vijetnamu, do današnjih operacija.

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U muzeju bi svoje mjesto trebala pronaći i kaciga hrvatskog vojnika iz Domovinskog rata, koja simbolizira 30 godina partnerstva Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote. Kacigu će američkim partnerima predati ministar Anušić.

Tijekom boravka sastat će se sa zapovjednikom Nacionalne garde Minnesote, general-bojnikom Shawnom Mankeom, te sudjelovati u obilježavanju obljetnice suradnje. Predviđen je i niz bilateralnih razgovora s američkim generalima o sigurnosnim izazovima i mogućnostima daljnjeg jačanja suradnje.

- Mi moramo ojačati veze i odnose sa svim našim saveznicima i zato smo danas ovdje s Amerikancima, kako bismo jačali i snažili suradnju. Daljnja suradnja bit će naša obveza, ne samo s Amerikancima nego sa svim našim saveznicima, rekao je Anušić.

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Na poziv proizvođača helikoptera Black Hawk obići će zrakoplovno središte izvrsnosti Yulista te provjeriti kako napreduju radovi na helikopterima predviđenima za isporuku Hrvatskoj.

Hrvatska nabavlja osam helikoptera Black Hawk, a očekuju se i završna isporuka borbenih vozila Bradley te raketni sustavi HIMARS.

- Radit ćemo na jačanju naše obrambene industrije i obrambenog sustava te opremanju Oružanih snaga svime što im je potrebno. Očekujemo osam Black Hawkova, zadnju isporuku Bradleya i isporuku HIMARS-a, poručio je Anušić.

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