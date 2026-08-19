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izvanredna sjednica

Anušić: Veselim se sjednici Sabora jer će se čuti sve točne informacije oko Gospića

Piše HINA,
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Anušić: Veselim se sjednici Sabora jer će se čuti sve točne informacije oko Gospića
Belišće: Svečano otkrivanje Spomen-ploče | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Sjednica je propala zahvaljujući onome tko je vodio tu sjednicu i političkoj opciji koja je željela da, na kraju krajeva, od toga se napravi cirkus, a ne da se napravi  kvalitetna sjednica, rekao je Ivan Anušić

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u srijedu da se veseli izvanrednoj sjednici Sabora jer će se sve konkretne i točne informacije moći čuti i javnost saznati što se sve događalo oko odlagališta Gospića i drugdje u Hrvatskoj. Podsjetio je da će se izvanredna sjednica Sabora održati u četvrtak i petak.

"Tome se veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti i javnost saznati što se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koja se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj", kazao je Anušić nakon što je u Osijeku obišao pripadnike Hrvatske kopnene vojske angažirane na izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave. 

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Anušić je na zamolbu novinara komentirao to što je sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću propala jer građani nisu imali pravo postavljati pitanja te rekao da je sjednica propala "zahvaljujući onome tko ju je vodio".

"Sjednica je propala zahvaljujući onome tko je vodio tu sjednicu i političkoj opciji koja je željela da, na kraju krajeva, od toga se napravi cirkus, a ne da se napravi  kvalitetna sjednica u kojoj bi svi imali mogućnost postaviti pitanje i dobiti pravovaljane informacije koje su relevantne za daljnje političke odluke i daljnje političke izjave", kazao je.

"Jasno je u potpunosti tko snosi tu krivicu. U ovom slučaju to je oporba i predsjednica tog saborskog Odbora koji je trebao zasjedati u Gospiću", ustvrdio je Anušić. 

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