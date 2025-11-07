Apel SSSH-a: 'Nemoćne žene spavaju na otvorenom na trgu u Zagrebu, svi od toga peru ruke'

Na redakciju 24sata stigao je apel Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Traže da se što hitnije zbrinu dvije nemo

ne žene koje noći provode na klupici ispred Radničkog doma u Zagrebu...

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

- Ovim putem želimo obavijestiti javnost o situaciji dvije nemoćne žene koje već danima borave na novopostavljenoj klupici ispred zgrade Radničkog doma na Trgu kralja Petra Krešimira IV. 2. Napominjemo kako se radi o starijoj i mlađoj osobi od kojih je starija vidno lošeg zdravstvenog stanja dok je mlađa nesusretljiva i nekooperativna za bilo kakvu komunikaciju i prihvaćanje pomoći. Radnici Saveza samostalnih sindikata Hrvatske pokušali su razgovarati s njima i predložili im moguća privremena rješenja za situaciju u kojoj se trenutno nalaze, ali bezuspješno - stoji na početku priopćenja.

Dalje navode:

- Zatražili smo pomoć i od policije, na način da ih pokušaju ukloniti s ulice i zbrinuti, no i nakon njihove intervencije ništa se nije promijenilo. Apel smo uputili i gradonačelniku Grada Zagreba Tomislavu Tomaševiću te Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom od kojih su iz posljednjeg odgovora dali su upoznati sa situacijom dotičnih gospođa te da ju pokušavaju riješiti već više od šest mjeseci. Kako je moguće da niti jedna od nadležnih institucija ne može pomoći ženama koje si ugrožavaju živote spavajući na niskoj temperaturi na otvorenom i svi od ovog slučaja peru ruke? Savez samostalnih sindikata Hrvatske ne želi imati na savjesti moguće loše ishode ove situacije te ne želimo prihvatiti da navedene osobe provedu još jednu noć na klupici - stoji u javnom apelu.

- Još jednom molimo i apeliramo na Grad Zagreb da hitno, već danas, pronađe rješenje za zbrinjavanje gore navedenih osoba - poručuju za kraj iz Saveza.

Apel potpisuje Mladen Novosel, predsjednik SSSH.