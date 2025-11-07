Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽE HITNO RJEŠENJE

Apel SSSH-a: 'Nemoćne žene spavaju na otvorenom na trgu u Zagrebu, svi od toga peru ruke'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Apel SSSH-a: 'Nemoćne žene spavaju na otvorenom na trgu u Zagrebu, svi od toga peru ruke'
Foto: Canva/ilustracija

Kako je moguće da niti jedna od nadležnih institucija ne može pomoći ženama koje si ugrožavaju živote spavajući na niskoj temperaturi na otvorenom i svi od ovog slučaja peru ruke? Pitaju se iz SSSH-a...

Na redakciju 24sata stigao je apel Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Traže da se što hitnije zbrinu dvije nemo
ne žene koje noći provode na klupici ispred Radničkog doma u Zagrebu...

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

- Ovim putem želimo obavijestiti javnost o situaciji dvije nemoćne žene koje već danima borave na novopostavljenoj klupici ispred zgrade Radničkog doma na Trgu kralja Petra Krešimira IV. 2. Napominjemo kako se radi o starijoj i mlađoj osobi od kojih je starija vidno lošeg zdravstvenog stanja dok je mlađa nesusretljiva i nekooperativna za bilo kakvu komunikaciju i prihvaćanje pomoći. Radnici Saveza samostalnih sindikata Hrvatske pokušali su razgovarati s njima i predložili im moguća privremena rješenja za situaciju u kojoj se trenutno nalaze, ali bezuspješno - stoji na početku priopćenja. 

SVJETSKI DAN BESKUĆNIKA Mile Mrvalj: 'Beskućnika je sve više. Odbačeni su od obitelji, i od sustava. Žive na margini'
Mile Mrvalj: 'Beskućnika je sve više. Odbačeni su od obitelji, i od sustava. Žive na margini'

Dalje navode:

- Zatražili smo pomoć i od policije, na način da ih pokušaju ukloniti s ulice i zbrinuti, no i nakon njihove intervencije ništa se nije promijenilo. Apel smo uputili i gradonačelniku Grada Zagreba Tomislavu Tomaševiću te Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom od kojih su iz posljednjeg odgovora dali su upoznati sa situacijom dotičnih gospođa te da ju pokušavaju riješiti već više od šest mjeseci. Kako je moguće da niti jedna od nadležnih institucija ne može pomoći ženama koje si ugrožavaju živote spavajući na niskoj temperaturi na otvorenom i svi od ovog slučaja peru ruke? Savez samostalnih sindikata Hrvatske ne želi imati na savjesti moguće loše ishode ove situacije te ne želimo prihvatiti da navedene osobe provedu još jednu noć na klupici - stoji u javnom apelu.

SAMO ŽELE SVOJ DOM Tužne sudbine ljudi iz prenoćišta za beskućnike u Puli: 'I po četiri dana nisam okusio mrvu kruha'
Tužne sudbine ljudi iz prenoćišta za beskućnike u Puli: 'I po četiri dana nisam okusio mrvu kruha'

- Još jednom molimo i apeliramo na Grad Zagreb da hitno, već danas, pronađe rješenje za zbrinjavanje gore navedenih osoba - poručuju za kraj iz Saveza.

Apel potpisuje Mladen Novosel, predsjednik SSSH.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pobijedio je lopova: 'Ukrali su mi auto i odvezli u Francusku, našli smo ga prije Interpola'
OKO 1500 KM dalje

Pobijedio je lopova: 'Ukrali su mi auto i odvezli u Francusku, našli smo ga prije Interpola'

Auto je iznajmljen Francuzu, koji je na njega stavio lažne tablice. Pratili smo ga satelitom, bio sam uporan da ga vratim, kaže Ivan, vlasnik zagrebačke tvrtke za najam vozila Zagstel
Torcidin prosvjed podržale su i braniteljske udruge. Božinović: 'Prosvjed se ne mora prijaviti'
NAKON IZGREDA

Torcidin prosvjed podržale su i braniteljske udruge. Božinović: 'Prosvjed se ne mora prijaviti'

Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor.
Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju
NOVI ZAPLET

Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju

Zagreb kaže da im tvrtka može dati zemlju, ali ne spominju cijenu, koja je ključna. Stanari su očajni. Isplivali i novi suludi slični slučajevi sa zgradama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025