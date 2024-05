Apokaliptične scene sa sjevera Ukrajine: 'Ovo bi mogla postati masovna grobnica. Rusi su tu...'

U gradu Vovčansku, u regiji Harkiv, na samom sjeverozapadu Ukrajine, prije rata živjelo je nekih 20.000 ljudi. Danas ih je ostalo tek 500-tak. A uskoro bi ih moglo biti i manje. Ukrajinske snage upozoravaju da bi se grad mogao pretvoriti u masovnu grobnicu pod novom žestokom navalom Rusa...

Ruske snage su na samom početku rata uspjele zauzeti ovaj grad, ali on je u rujnu 2022. godine vraćen pod ukrajinsku kontrolu. Gotovo dvije godine Ukrajinci su držali liniju, ali ovog svibnja ruske snage opet su ušle u grad i zauzele njegove dijelove...

- Napreduju po gradu i ulaze ljudima u kuće. Ovo je samo prvi val, testiraju našu obranu - kazao je za Sky News ukrajinski zapovjednik Denis koji brani Vovčansk.

Evakuacija iz grada | Foto: VYACHESLAV MADIYEVSKYY/REUTERS

- Nemamo izbora nego boriti se i zaštiti naše obitelji i domove - kaže vojnik Andrij.

Rusi napadaju grad iz zraka, koriste teško topništvo, dronove s eksplozivima...Scene iz grada su apokaliptične.

- Grad nije bio spreman za ovakvo bombardiranje - priznaje zapovjednik Denis i dodaje da je situacija teška:

- Ako nas naciljaju, to će biti masovna grobnica...

Prije rata Denis je radio kao odvjetnik, u prošlosti je bio i istaknuti policijski zapovjednik... Kad je rat krenuo, dobrovoljno se prijavio u vojsku.

A weapon on an armoured vehicle with the Russian Volunteer Corps (RVC) is fired in Vovchansk | Foto: RUSSIAN VOLUNTEER CORPS/REUTERS

Iako su kritike vojnika prema vrhu, barem one javne, iznimno rijetke u Ukrajini, Denis je odlučio sa Sky Newsom podijeliti svoje frustracije. Kaže kako je granica s Rusijom u ovom dijelu Ukrajine trebala biti bolje zaštićena minama i drugim sredstvima.

- Vidjeli smo ih kako dolaze. Nisu naišli na nikakve mine - veli zapovjednik i dodaej:

Gradom neprestano odjekuju eksplozije | Foto: Reuters

- Mi se ovdje borimo za slobodu i za istinu. Vjerujem da istina mora izaći na vidjelo. Borio sam se u obrani Harkiva jednom, osjećamo se da kao da je ovo deja vu. Šokantno je što opet gubimo teritorij i živote vojnika. Rusi su ovog puta puno spremniji - kaže Denis, koji je onda nabrojio razne raketne sustave koje Rusi imaju na raspolaganju.

Fighters with the Russian forces stand next to an armoured vehicle in Vovchansk, Kharkiv Oblast | Foto: RUSSIAN VOLUNTEER CORPS/REUTERS

Za kraj je poslao poruku ukrajinskom vojnom vrhu.

- Vjerujte svojim vojnicima. Vjerujte onima na terenu. Pružite im šansu, pomozite im, dajte im priliku da brane ovu zemlju. Mnogi ljudi su se ovdje dobrovoljno prijavili i spremni su dati život za Ukrajinu. Zapovjednici im trebaju vjerovati, poštovati ih i dopustiti im da rade svoje poslove...

Snimku iz grada objavio je i savjetnik pri ukrajinskom ministarstvu unutarnjih poslova Antun Geraščenko. Upozoravamo vas da su snimke iz Vovčanska uznemirujuće...

Dodajmo kako u obrani grada sudjeluje i korpus ruskih volontera, dobrovoljna vojna skupina koja se bori protiv ruske vojske...

Vovčansk je i dalje pod ukrajinskom kontrolom.