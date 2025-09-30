Obavijesti

ZADAR

Apoteka na brodu: Zadar dobio i drugu mobilnu ljekarnu

Piše hina
Zadar: Župan Josip Bilaver sa suradnicima nazočio je primopredaji mobilne ljekarne – brodice | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Mobilne ljekarne dobit će sedam županija, a Zadarska županija jedina je za koju su sagrađene dvije brodice – ljekarne

Ministrica zdravstva Irena Hrstić predala je u utorak zadarskom županu Josipu Bilaveru drugu brodicu – ljekarnu i naglasila da je u projekt osam mobilnih ljekarni uloženo više od tri milijuna eura.

Mobilne ljekarne dobit će sedam županija, a Zadarska županija jedina je za koju su sagrađene dvije brodice – ljekarne, rekla je Hrstić dodavši da se projekt u cijelosti financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Prva ljekarna – brodica, koju je Zadarska županija dobila prije dva tjedna, lijekove će dopremati na najudaljenije otoke zadarskoga arhipelaga - Ist, Molat, Silbu, Olib, Premudu, Zverinac, Iž, Rivanj, Sestrunj, Ošljak, Ravu i Vrgadu, a druga je namijenjena Ugljanu, Pašmanu i Dugom otoku.

Ministarstvo još mora definirati sve pojedinosti funkcioniranja brodica - ljekarni, jer njihova inovativnost leži u činjenici da osiguravaju prilagodbu trenutnoj situaciji u zajednicama, kaže Hrstić, a pravilnik o brodicama je u završnoj izradi.

Od projekta će najveće koristi imati starije i slabo pokretno stanovništvo, koje za nabavu lijekova i drugih potrepština često ovisi o trećim osobama i linijskoj plovidbi.

Na brodicama-ljekarnama može se skladištiti i prevoziti bilo koji lijek, a iznimno je važno da su u potpunosti hrvatski proizvod, minuciozno isplaniran i izgrađen u skladu sa svim potrebama. Cilj je zdravstvenu zaštitu osigurati u pravom trenutku i na pravome mjestu, poručila je.

Župan Bilaver podsjetio je kako je otočanima dostupnost zdravstvenih usluga i lijekova uvijek bio problem, a početak plovidbe dviju brodica – ljekarni to će uvelike olakšati.

Svima treba neko vrijeme da vidimo kako bi se usluge trebale obavljati. Brodice su isporučene, brodograditelj je ostao unutar zadanih rokova, tako da će dvije brodice, dok ne počnu s radom, biti na vezu u Zadru, objasnio je.

Ravnateljica Ljekarni Zadar Franka Petric Pocrnić istaknula je da će brodica uvelike modernizirati ljekarničku mrežu na razini Zadarske županije i usluge učiniti pristupačnijima svim otočanima.

Brodice neće biti samo pune lijekova, nego će otočani od ljekarnika na brodu moći dobiti preporuku i savjet, a od liječnika, koji će se brodicom koristiti za prijevoz od jednog do drugog otoka, dobiti pregled i postavljanje prve dijagnoze, dodala je.

Brodice - ljekarne, koje su sagrađene u Brodogradnji Pičuljan na otoku Rabu, opremljene su medicinskom i uredskom opremom te ljekarničkim informacijskim sustavom vrijednim 1.875.000 eura.

