On ih je izvadio iz zamrzivača gdje se moraju držati čime su cjepiva postala neupotrebljiva. Riječ o cjepivima američke kompanije Moderna.



Osumnjičeni apotekar priznao je da je to namjeno učinio, ali njegovi motivi nisu poznati. Policija nije objavila njegovo ime, a nakon što je priznao da je to to namjeno učinio u srijedu mu je uručen otkaz.

Ovaj incident se dogodio u vrijeme dok istraživanja javnosti u SAD-u pokazuju veliku sumnjičavost ljudi u sigurnost cjepiva protiv koronavirusa.