'Apsolutno nisam rekla da je BiH nestabilna i islamistička...'

Jerusalem Post je objavio, prenoseći detalje zatvorenog sastanka hrvatske predsjednice i izraelskog kolege Reuvena Rivlina, kako je Kolinda Grabar Kitarović rekla da je BiH "vrlo nestabilna i da su je u određenom pogledu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama". Hrvatska predsjednica u srijedu pak tvrdi kako ona to nije rekla.

- Apsolutno to nisam rekla. Rekla sam da želim sve naše susjedne države vidjeti što prije u okviru u članstvu Europske unije. Ne znam kako je došlo do te izjave, nisam razgovarala niti s jednim novinarom osim što su bile dvije konferencije za novinare. To su komentari na komentare jedne novinarke, to nisam rekla, ponavljam. Odbacujem komentare i reakcije koje stižu iz BiH pogotovo one da Hrvatska vodi "fašističku politiku" prema BiH. Treba malo razmisliti o odnosima BiH i Hrvatske. BiH poduzima niz koraka prema Hrvatskoj koji su vrlo agresivni, od optužbi za nelegalni rad naših tajnih službi do prijetnji pravosudnim tijelima kada je riječ o Pelješkom mostu. Trebamo razgovori o suradnji i kako jedni drugima možemo pomoći u rješavanju problema - rekla je Grabar Kitarović.

The Jerusalem post, međutim, tvrdi drugačije. Nakon izjave predsjednice ponovo su se oglasili. Ponovili su da je Grabar Kitarović rekla ono što su prenijeli.

Komšić traži sastanak s veleposlanikom RH

Ured člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željka Komšića pozvao je veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivana Sabolića na hitan sastanak.

Kako doznaje N1, tema sastanka bit će navodna izjava predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Jerusalem postu kako je "BiH nestabilna država pod utjecajem militantnog islama".