Apsurd u američkim zatvorima: Na ime robijaša isplatili su 140 milijuna dolara korona pomoći

Više od deset tisuća kalifornijskih zatvorenika okoristilo se u Covid-19 krizi. Pronašli su način kako izigrati državu i na račune primili potpore za nezaposlenost.

<p>Zatvorenici u Americi osmislili su način na koji tražiti od države potporu za nezaposlenost koja se dijeli zbog pandemije uzrokovane korona virusom, prenosi <a href="https://www.nbcnews.com/news/us-news/scott-peterson-thousands-california-inmates-carried-out-staggering-covid-fraud-n1248900">NBC News</a>.</p><p>U periodu od ožujka 2020. do kolovoza 2020., zatvorenici smješteni u zatvorima u Kaliforniji podnijeli su više od 35.000 zahtjeva za potporu za nezaposlenost u ukupnom iznosu od 140 milijuna dolara. </p><p>Novac je isplaćen izravno na račun zatvorenika ili je pak poslan rođacima i prijateljima izvan zatvora. </p><p>Okružna tužiteljica okruga Sacramento, <strong>Anne Marie Schubert</strong> izjavila je kako je ova prijevara zaprepaštujuća te da si takvo što država nije smjela dopustiti.</p><p>- Istražitelji su u rujnu ove godine bili upozoreni na velik broj zahtjeva za potporu nezaposlenima, no na to se nije reagiralo - izjavila je okružna tužiteljica.</p><p>Kako bi zavarali nadležne, zatvorenici su navodili lažne brojeve socijalnog osiguranja, kao i lažna imena poput 'John Doe', 'John Adams'. </p><p>Nek pak nisu imali strah da ih otkriju te su naveli prava imena. Među takvima našlo se i 133 osuđenika na smrt, kao što su Cary Stayner - koji je nemilosrdno ubio četiri osobe 1999. godine, Susan Eubanks, zatvorenica koja je 1996. ubila svoja četiri sina te Scott Peterson koji je usmrtio svoju ženu i nerođeno dijete 2002. godine. </p><p>Schubert tvrdi kako je preko 420.000 dolara isplaćeno osuđenicima na smrt te da bi se ova prijevara mogla proširiti i u drugim zatvorima u Americi.</p><p> </p>