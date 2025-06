Apsurdna obrazloženja obrane Banožića: 'Svjedok nije gledao policajce tijekom sučeljavanja'

Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću osumnjičenom da je kriv za izazivanje prometne nesreće u kojoj je 11. studenoga 2023. na cesti Vinkovci-Županja poginuo Goran Šarić.

Odmah na početku je svjedočio glavni svjedok optužbe, Mirko Đalić, vozač kamiona s priključkom, koji se kobnog jutra kretao cestom prema Županji ispred terenskog vozila kojime je upravljao Mario Banožić. Svjedok Đalić je u istrazi izjavio da je vidio trenutak sudara i da se on odigrao u lijevoj prometnoj traci, u stražnjem dijelu njegova vozila, u trenutku kada ga je Banožić pretjecao.

- Cesta je bila klizava i bilo je maglovito. Vidljivost ceste je bila svega 150 metara. Vidio sam ispred sebe da mi prilazi bijeli kombi, ali sam vidio da i iza sebe imam automobil. Oba auta su imala upaljena svjetla. Ja sam vozio oko 77 kilometara na sat. Vozilo iza sebe sam vidio u dva navrata, a u trećem me je počeo pretjecati i došlo je do sudara dva auta. Auto koji me je pretjecao kretao se većom brzinom; sve se odigralo jako brzo. Vidio sam sve to u retrovizoru svog kamiona. Auto koji me je pretjecao udario je u kombi u prednji lijevi dio. Do sudara je došlo negdje na zadnjem dijelu mog priključnog vozila. Zaustavio sam se nakon oko 150 metara i potrčao prema unesrećenima. Došao sam do slupanih auta s još jednim čovjekom. Mislili smo da su oba vozača poginula. Šarić je sjedio za volanom, a Banožić je pao na tlo ispod suvozačevog sjedala. Cesta je zatvorena za promet tek sat i pol nakon toga, a ubrzo je došla policija. Nakon dva ili tri sata su mi rekli da preparkiram kamion na udaljeniji parking - ispričao je u istrazi vozač kamiona Đalić kojega je potom Banožićeva odvjetnica Vržina krenula 'rešetati' nizom pitanja o tome gdje se točno nalazio, koga je vidio na mjestu nesreće i što je činio.

Policijski očevid na mjestu nesreće ministra Banožića gdje je jedna osoba poginula | Foto: Vinkulja/PIXSELL

- Na mjestu nesreće bila su tri policajca koji su svjedoci u ovom ročištu i ni jedan vas nije vidio na mjestu događaja niti su vidjeli ikakva parkirana vozila. A vi ste rekli da ste bili tamo i zatekli policijske službenike? - pitala ga je.

- Moj je kamion jako velik i bio je dobro vidljjiv. Bio sam na mjestu događaja i ne znam zašto oni govore da nisam. Jedan od dvojice policajaca koji su došli pipao je puls vozaču u kombiju i konstatirao da je mrtav. Banožića su izvlačili iz auta jer je pokazivao znakove života. Nisam odmah prepoznao da se radi o Banožiću - govorio je Đalić.

- Vi hoćete reći da policajci svjedoci lažu? - upitala ga je ponovo.

- Nemam što reći na to. Bio sam tamo kako sam opisao - odgovorio je.

- Dali ste dva različita iskaza o tome gdje se dogodio sudar. Prvo ste rekli da se dogodio između kamiona i priključnog vozila, a onda da se dogodio na kraju priključka vozila. Što je točno onda - inzistirala je Vržina no, tom su se nizu pitanja suprotstavili tužiteljica i odvjetnik koji zastupa obitelj oštećenog.

- Da se sudar dogodio u razini mog kamiona onda bih i ja bio sudionik nesreće i bilo bi tragova na kamionu - rekao je Đalić.

U jednom je trenutku nastalo prepucavanje u sudnici.

Vinkovci: Nastavljeno su?enje Mariju Banoži?u, danas svjedo?i jedini o?evidac nesre?e | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon Đalića svjedočili su policajci koji su prvi pristigli na mjesto nesreće. Oni su u istrazi ispričali sve što su zatekli na mjestu događaja i na sudu su samo izjavili da stoje kod tih izjava. Navodno su sva trojica rekli da tamo nisu primjetili vozača kamiona Đalića kao ni njegov parkirani kamion.

Zbog nastale konfuzije odvjetnica Vržina je zatražila sučeljavanje policajaca i vozača kamiona. Iako niti jedan od policajaca koji su došli kao svjedoci, Zdravko Bačić, Josip Maričić i Baotić, nisu mogli reći da su na mjestu događaja zatekli Đalića, ipak su dodali kako nisu bili osobito fokusirani na ljude koji su se tamo nalazili nego su prionuli spašavati unesrećene.

- Bilo je ljudi koji su se zaustavili i došli vidjeti što se događa. Ne mogu tvrditi da sam vidio Đalića, ali ni da on nije bio tamo. Naprosto nisam obraćao pažnju na ljude. Bio je tamo jedan zaustavljeni kamion ali nisam obraćao pažnju na oznake na njemu - rekao je Maričić. Niti Đalić nije mogao prepoznati policajce, ali je rekao kako je bio u šoku od svega te da ih je i vidio tamo ne bi im danas mogao prepoznati lica. Sjeća se samo da su bili u policijskoj uniformi.

Nakon saslušanja svjedoka odvjetnica Vržina stavila je prigovor na cjelokupni iskaz vozača kamiona Đalića, ali i dala opasku kako vozač u sučeljavanju nije uopće gledao u policajce i davao je automatski iste odgovore.

Vinkovci: Nastavljeno su?enje Mariju Banoži?u, danas svjedo?i jedini o?evidac nesre?e | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Novo je suđenje zakazano za početak rujna, a Banožić je sa suda izašao vidno raspoložen.

- Predložila sam sučeljavanje jer policijski službenici koji su svjedoci u ovome postupku, a koji su bili na mjestu nesreće, nisu mogli prepoznati vozača kamiona Mirka Đalića, koji tvrdi da je vidio nesreću i pomagao unesrećenima. Osim toga, on je na raspravi i promjenio svoj iskaz i rekao da se sudar dogodio iza njegova vozila, odnosno da nije bilo pretjecanja. On je policiji bio ključan svjedok jer su na temelju njegove izjave podignuli kaznenu prijavu protiv Marija Banožića, ali taj je iskaz, u trenutku kada ga je izrekao policiji, bitno drugačiji od onoga kojega je dao u službenoj istrazi, pa u konačnici i drugačiji nego ga je rekao danas. Ako on nije bio na mjestu događaja i nije vidio sudar, to su nove okolnosti i vidjet ćemo što će to značiti na sudu - prokomentirala je raspravu Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina.