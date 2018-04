'Arbitraža je potrebna i zbog spora oko uprave u nuklearki?'

Spor oko imenovanja uprave u zajedničkoj nuklearki Krško (NEK) vjerojatno će trebati riješiti arbitražom jer se Slovenija i dalje protivi kandidatu za člana dvočlane uprave kojega je predložio HEP, tvrdi u srijedu ljubljansko "Delo".

Nakon što je Gen.energija, slovenski suvlasnik NEK-a, 10. travnja privremeno produžila mandat dugogodišnjem direktoru NEK-a Stani Rožmanu bez suglasnosti Hrvatske elektroprivrede (HEP), koja suglasnost uvjetuje prijevremenim opozivom sadašnjeg svog člana uprave u NEK-u Hrvoja Perharića, slovenski bi suvlasnik o novonastaloj situaciji trebao na skupštini odlučivati u četvrtak, ali je malo vjerojatno da će doći do deblokade situacije jer Slovenija ne pristaje na "vezanu trgovinu" i novog HEP-ova kandidata za to mjesto. To je, prema informaciji slovenskog lista, Saša Medaković, aktualni direktor hrvatskog državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Ako HEP i dalje bude inzistirao na imenovanju Medakovića, čime se blokira i odobrenje novog mandata za Rožmana, onda će spor vjerojatno u budućnosti morati rješavati ekspertna arbitraža u kojoj će po jednog člana imenovati HEP i Gen.energija, dok bi treći bio izabran njihovim suglasjem, kazao je za "Delo" direktor Gen.energije Martin Novšak."Mi ne odričemo Hrvatskoj pravo da u bilo kojem trenutku zamijeni svog člana uprave, no tražimo da se izabere čovjek primjerenih kvalifikacija i u skladu s praksom u svijetu", kazao je Novšak, dodavši da se stručno obučavanje kadrova za najistaknutija rukovodeća mjesta, bilo da je riječ o slovenskim ili hrvatskim kadrovima, u nuklearci u Krškom planski provodi od 2006. godine.Sadašnji HEP-ov član uprave Perharić, navodi "Delo", želi "opovrgnuti mit" da bi uprava NEK-a poslove u NEK-u morala jednakomjerno razdijeliti na slovenska i hrvatska poduzeća i dobavljače, tvrdi "Delo", prema kojemu je to i bit njegova sudskog spora s predsjednikom HNS-a Ivanom Vrdoljakom kojega je tužio zbog navodnih prijetnji.Kako navodi "Delo", Perharić tvrdi da Vrdoljak, koji je 2015. bio ministar za gospodarstvo i supredsjedatelj međudržavnog povjerenstva za Krško, svojim optužbama kako je Perharić pristajanjem na manji udjel poslova za hrvatske tvrtke oštetio Hrvatsku za dvije milijarde kuna želi preusmjeriti pozornost javnosti od "biti problema", a to je, kako dodaje, da je NEK-u agresivno predlagao svog "nekompetentnog kandidata" i tako izazvao sadašnju blokadu.