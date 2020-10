Ardern se naslikava s fanovima, a uoči izbora je veliki favorit

Na Novom Zelandu zbog uspjeha u borbi protiv širenja zaraze korona virusom nošnje maski i održavanje fizičkog razmaka više nije obavezno. Stoga je ni ona sad nije nosila

<p>Oko 1000 studenata, svi bez maski na licu, priredilo je novozelandskoj premijerki <strong>Jacindi Ardern</strong> doček dostojan rock zvijezde na njezinom posljednjem predizbornom skupu u Wellingtonu, uoči izbora u subotu. A njoj je to bilo sasvim u redu. </p><p>Ardern, također bez maske, spremno je pozirala za selfieje s desecima mladih pristaša koji su se naguravali oko nje ne mareći za fizički razmak, što bi u ostalom dijelu svijeta zasigurno izazvalo zgražanje.</p><p>Ali na Novom Zelandu zbog uspjeha u borbi protiv širenja zaraze korona virusom nošnje maski i održavanje fizičkog razmaka više nije obavezno. Postignuće je to za koje je popularna premijerka založila svoju političku budućnost.</p><p>- Kada ljudi pitaju da li su ovo 'Covid izbori', moj odgovor je da jesu - kazala je karizmatična političarka lijevog centra koja je odlučila osvojiti još jedan trogodišnji mandat.</p><h2>Ima veliku prednost u anketama</h2><p>Za sada sve upućuje na to da strategija pali jer njezina Laburistička stranka ima lijepu prednost u anketama javnog mnijenja nakon kampanje u kojoj nije bilo puno govora o budućim politikama, ali je obilovala podsjećanjem na pobjedu protiv korona virusa.</p><p>U zemlji s pet milijuna stanovnika od Covida-19 je umrlo svega 25 ljudi, a odgovor Novog Zelanda na epidemiju zavrijedio je pohvale Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).</p><p>- Tko bi mogao bolje očuvati Novi Zeland sigurnim i tko bi bio bolji da nas povede na put oporavka? - zapitala se 40-godišnja premijerka na debati s <strong>Judith Collins</strong>, čelnicom najveće oporbene Nacionalne stranke.</p><p>Ako se zanemari da su granice te zemlje u južnom Pacifiku i dalje zatvorene i da je zbog koronakrize nastupila recesija, svakodnevni život je gotovo pa normalan, bez ograničenja okupljanja, sa sportskim događanjima i otvorenim barovima bez straha od zaraze.</p><h2>Sve se vrti oko Covida</h2><p>Prije pandemije predviđanja su bila da će izbori biti vrlo tijesni, no koronavirus je sve okrenuo naglavce.</p><p>- Ove se godine sve vrti oko Covida-19, a Ardern je obavila vraški dobar posao - kazao je jedan student nakon premijerkina skupa na Sveučilištu Victoria. </p><p>I dok se aktualnoj premijerki klicalo, Collins je bila na drugom kraju grada na kojem se okupilo jedva tridesetak pristaša Nacionalne stranke.</p><p>Ta 61-godišnja političarka koja je u bivšoj vladi bila ministrica policije, imala je dobre nastupe u debatama, ali nije uspjela u namjeri da pridobije više birača na svoju stranu.</p><p>Mjesto predsjednice stranke preuzela je u srpnju i trenutno, prema anketama, ima potporu 31 posto birača, 16 posto manje u odnosu na 2014. kada je stranka posljednji put pobijedila na izborima.</p><p>Collins tvrdi da bi Nacionalna stranka najbolje mogla voditi zemlju u ekonomskoj krizi, ali to izgleda nije mišljenje birača. Ankete upućuju na to da bi laburisti mogli osvojiti natpolovičnu većinu, što je situacija kakva se na Novom Zelandu, koja je 1996. po uzoru na Njemačku usvojila proporcionalni izbori sustav, nikad nije dogodila.</p><p>Ukoliko Ardern u tome ne uspije, najvjerojatnije će joj za drugi mandat biti dovoljna potpora Zelenih.</p><p>Birači će u subotu glasati i na dva referenduma - o legalizaciji marihuane i legalizaciji eutanazije. </p><p>Pravo glasa ima 3,4 milijuna stanovnika.</p>