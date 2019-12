Arena bonus za sve do 2.500 kuna!

Uzbuđenje casina odsada možete osjetiti i kod kuće u intimi svojeg omiljenog naslonjača i opuštenoj atmosferi. Nova ponuda iz hrama zabave Admirala nudi upravo to. Dobitak nikada nije bio jednostavniji i sada je vrijeme da okušate svoju sreću uz najbolje BONUSE ZA SVE IGRAČE.

Admiralovu kvalitetu usluge i pogodnosti prepoznao je trener svih trenera Ćiro Blažević, koji je Admiralov ambasador. Za odluku suradnje s Admiralom, Ćiro ističe kako je prepoznao Admiral kao pobjednički tim jer „Admiral daje više“. Da je slogan opravdan, pokazatelj je uzastopni rast korisnika Admiral Online Casina. Mnogi ljubitelji casino igara već su upoznali razne prednosti koje Admiral Casino nudi, iz čije ponude se nedvojbeno ističe s BONUSIMA ZA SVE IGRAČE kojima mogu zaigrati svoje omiljene igre poput Lucky Lady's Charm™ deluxe, Book of Ra™ deluxe ,Sizzling Hot™ deluxe, Lord of the Ocean™, Faust™ i druge - gdje god se nalazili.

Iskoristite što Vam Admiral Online Casino nudi i produžite svoje vrijeme u svijetu igara do 2.500 KUNA BONUSA.

Na linku admiral.hr potražite promociju koja će vas odvesti u svijet igara :

AVANTURA 100% BONUSA NA VAŠU UPLATU

Otkrijte sakrivene tajne igara uz 100% bonusa na Vašu uplatu.

Uzmite do 500 kn bonusa. Vrijedi za sve igrače.

Minimalna jednokratna uplata 50 kn, maksimalna do 500 kn

NOVE PUSTOLOVINE UZ 50% DODATNI BONUS

Krenite u neistražene krajeve igara na sreću uz 50% bonusa na Vašu uplatu.

Iskoristite do 500 kn bonusa. Vrijedi za sve igrače

Minimalna jednokratna uplata 200 kn, maksimalna do 1.000 kn

ISKORISTITE TRI PUTA PO 25% BONUSA

25% bonusa na tri uzastopne uplate

Uzmite do 1.500 kn bonusa. Vrijedi za sve igrače

Minimalna jednokratna uplata 500 kn, maksimalna do 2.000 kn

DO 100 BESPLATNIH VRTNJI ZA PRVU UPLATU

Lord of the Ocean dodjeljuje do 100 besplatnih vrtnji na prvu uplatu novim registriranim korisnicima

Arena CASINO BONUSA do 2.500 kuna samo u specijaliziranom Admiral Online casinu, koji možete igrati putem svojih mobitela, računala i tableta.

Odsada – gdje ste Vi tu je i Admiral Casino Online.

Tema: Promo sadržaj