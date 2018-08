Arena Centar cijelu obitelj vodi na putovanje u Legoland!

Veselim školskim praznicima bliži se kraj i pripreme za novu školsku godinu u punom su jeku.

Sve potrebno za bezbrižan početak školske godine možete pronaći na jednom mjestu, u Arena Centru sve. Osim neizbježnog pribora i opreme, velik je izbor kvalitetne dječje odjeće i neizostavnih tehnoloških dodataka. Osim što ćete opremiti dijete lako i jednostavno, roditelji mališane dodatno mogu motivirati i putovanjem u Legoland u Njemačkoj.

Kako u Legoland? Jednostavno!

Od 29. kolovoza do 9. rujna zaigrajte Back to school memory igru u kojem trebate u što kraćem vremenu pronaći sve parove. Najbolje vrijeme osvaja obiteljsko putovanje u Legoland!

Mali ljubitelji legića koji otputuju u Legoland vidjet će Miniland (središnji dio parka s čuvenim europskim građevinama i znamenitostima, s više od 25 milijuna upotrebljenih lego kockica), LegoXtreme, Imagination, Adventure Land, Knights Kingdom, Lego City, Pirate Land i još mnogo toga.

No to nije sve. U sklopu Back to school kampanje u Arena Centru 8. rujna od 11 do 13 sati održat će se radionica za djecu - Učionica Arena Centra. Bit će tu Škola lijepog čitanja, Mo pričalica i Stand up bajka te likovna radionica by Šareni balon. Čak ni to nije sve.

U nedjelju, 16. rujna, priprema se veliki meet up s poznatim hrvatskim YouTuberom The Sikrtom gdje će se fanovi imati priliku fotografirati, družiti i pričati sa svojim idolom.

Shopping za školu može biti uživanje pa neka vaš izbor bude Arena Centar gdje u više od 200 trgovina možete pronaći sve što trebate. I ne samo to. Arena Centar ima i nekoliko restorana pa nakon šopinga ondje možete i ručati, a ako mališani požele pogledati crtić - na zadnjem katu Arena Centra je i kino.

Više informacija na https://www.arenacentar.hr/hr/back2school/.

