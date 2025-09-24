Obavijesti

Argentina je na rubu kolapsa, čeka se američka ruka spasa: 'Uspjeli su zaustaviti krvarenje'

Argentina je na rubu kolapsa, čeka se američka ruka spasa: 'Uspjeli su zaustaviti krvarenje'
Foto: Alexander Drago

Kako bi održavao inflaciju na niskim razinama, Milei je umjetno održavao tečaj peza. Oštetio je gospodarski rast te spriječio Argentinu da izgradi potrebne dolare za otplatu ogromnog duga

Niz političkih i gospodarskih pogrešaka gurnuo je Argentinu na rub ponora. Tko će im pomoći? Sudeći prema pisanju Financial Timesa slamku spasa ponudit će im Trumpova administracija.

Za novonastalu krizu u Argentini glavni je krivac isti onaj koji je zemlju prije samo nekoliko mjeseci izbavio iz nje. Riječ je o predsjedniku Javieru Mileiju. Drastičnom štednjom je uravnotežio proračun, smanjio inflaciju od 289 posto u travnju 2024. na 34 posto u kolovozu ove godine. Upravo je te 2024. osigurao 40 milijardi dolara zajmova od Međunarodnog monetarnog fonda. 

Kako bi održavao inflaciju na niskim razinama, Milei je umjetno održavao tečaj peza. Oštetio je gospodarski rast te spriječio Argentinu da izgradi potrebne dolare za otplatu ogromnog duga. Uz to, Vlada je propustila ispuniti ciljeve MMF-a o obnovi rezervi jer je odgađala kupnju dolara kako bi izbjegla slabljenje peza.

U.S. President Trump meets with Argentina's President Milei during the 80th United Nations General Assembly, in New York City
Foto: Alexander Drago

Mileijevi libertarijanci pretrpjeli su 7. rujna težak poraz na regionalnim izborima u pokrajini Buenos Aires. Rezultat je pogodio tržišta već uzdrmana korupcijskim skandalom u koji je upletena Mileijeva sestra i šefica kabineta Karina.

Pezo je u samo dva tjedna izgubio 10 posto na vrijednosti. Strah je bio sve veći, a središnja banka je prošlog tjedna potrošila 1,1 milijardu dolara u tri dana da spasi njegov tečaj.

OBJAVA NA MREŽI Donald Trump: Ukrajina bi mogla vratiti cijeli svoj teritorij
Donald Trump: Ukrajina bi mogla vratiti cijeli svoj teritorij

- Izborni poraz razotkrio je sve probleme koji su bili skriveni - rekao je Carlos Melconian, ekonomist i bivši šef Banco Nación, argentinske nacionalne banke

Nakon sastanka s Trumpom i Bessentom (američki ministar financija), tržište se smirilo, a pezo je ojačao za 6 posto. Stručnjaci smatraju da su uspjeli zaustaviti 'krvarenje', a to bi moglo zaštiti rezerve središnje banke, koje su sve tanje.

U.S. President Trump meets with Argentina's President Milei during the 80th United Nations General Assembly, in New York City
Foto: Alexander Drago

Američki Fond za stabilizaciju razmjene može pomoći Argentincima, a ima više od 200 milijardi dolara imovine. Ipak, raspolaže samo s 22 milijarde dolara likvidnih vrijednosnih papira.

Alejandro Werner, direktor Američkog instituta Sveučilišta Georgetown smatra da se Argentina ne može popraviti samo snažnijim financiranjem na međunarodnim tržištima kapitala

- Financiranje iz SAD-a neće biti dovoljno da stabilizira Argentinu osim ako se ne formira nova politička koalicija koja će podržati argentinski gospodarski program - smatra on.

