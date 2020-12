Dok se argentinski Senat priprema glasati o zakonu kojim bi se legalizirao pobačaj, Katolička Crkva udružila je snage s protestantima u žestokoj borbi. Prijedlog zakona u svrhu legalizacije dobrovoljnog pobačaja do 14 tjedana trudnoće odobrio je Zastupnički dom 11. prosinca, a o njemu će Senat raspravljati i glasati u utorak.

Prije dvije godine sličan je prijedlog prošao u Donjem domu, ali je odbačen u Senatu, nakon odlučne borbe katolika i protestanata.

Argentinski ustav jamči slobodu vjeroispovijedi, a 1994. je uklonjen zahtjev da predsjednik mora biti katolik. U preambuli Ustava zadržano je pozivanje na Boga, a u drugom članku jamči se vladina potpora Katoličkoj Crkvi.

- Katolička Crkva u Argentini ima velik utjecaj. U političkom svijetu postoji vrlo jaka katolička kultura. Vjerske skupine traže potporu države, a država kad se osjeća slabom traži podršku vjerskih skupina. Današnji je utjecaj Katoličke Crkve u većoj mjeri politički nego vjerski - rekao je za AFP sociolog Fortunato Mallimaci, koji je napisao knjigu o onome što, kako kaže, predstavlja mit argentinskog sekularizma.

Katoličanstvo je jaka snaga u Argentini, domovini pape Franje. Država isplaćuje plaću nadbiskupima i subvencionira katoličko školovanje, koje čini 36 posto obrazovanja u Argentini, navodi Mallimaci.

Papa se nije oglasio

Katoličanstvo ipak gubi utjecaj dok protestantizam osvaja zemlju. Prema anketi vladine agencije iz 2019. godine, 62,0 posto Argentinaca izjasnilo se katolicima, 18,9 posto nereligioznima i 15,3 posto protestantima.

Utjecaj Katoličke Crkve može se vidjeti u kašnjenju Argentine u odnosu prema drugim zemljama u usvajanju niza zakona: razvod je legaliziran tek 1987., spolni odgoj uveden 2006., homoseksualni brakovi odobreni 2010. i zakon o rodnom identitetu donesen 2012. godine. Pobačaj je trenutno dopušten samo u dva slučaja: kad je posrijedi silovanje i kad je život majke u opasnosti.

- Postoji protivljenje i veliko odbijanje Katoličke Crkve, koja je jako 'teška' u pogledu izgleda za donošenje zakona - rekao je odvjetnik za ustavna pitanja Alfonso Santiago za AFP.

Međutim, Santiago vjeruje da će odnos vlade predsjednika Alberta Fernandeza, koji je podržao zakon o pobačaju, i Katoličke Crkve ostati snažan bez obzira na to u kojem se smjeru ide.

- Mislim da se neće prekinuti suradnja u drugim pitanjima. To se nije dogodilo prije kada je, na primjer, odobren istospolni brak - rekao je.

Iako je Franjo u prošlosti pobačaj uspoređivao s unajmljivanjem plaćenog ubojice, nije se oglasio o trenutnoj raspravi.

Snaga prosvjeda

- Problem Katoličke Crkve ako je pobačaj legaliziran jest taj što će ona, a ne država, morati osigurati da njezini vjernici poštuju zabranu koja će biti samo vjerska - rekao je Mallimaci.

Vladina anketa 2020. pokazala je da 22,3 posto katolika u Argentini vjeruje da bi žena trebala imati pravo na pobačaj ako to želi. U međuvremenu je 55,7 posto reklo da bi to trebalo dopustiti samo u određenim situacijama, dok je samo 17,2 posto podržalo opću zabranu. Od 2018. protestanti dolaze do izražaja u prosvjedu protiv legalizacije.

- Oni predvode preporođene. Katolici se ne mobiliziraju na taj način - rekao je Mallimaci, pokazujući na svijetloplave maramice kojima su protestanti mahali na prosvjedima, kao protutežu zelenima koje nose aktivisti za pobačaj.

Unatoč stalnom jačanju, protestantske crkve u Argentini "nemaju jednaku političku težinu kao u drugim zemljama, poput Brazila, gdje mogu računati na parlamentarni blok". Njihova snaga, međutim, leži u uličnim prosvjedima i pokazat će se u utorak ispred Kongresa, licem u lice s prosvjednicima koji se zauzimaju za legalizaciju pobačaja.