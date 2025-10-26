Ariana Percan (25) iz Raklja profesionalna je ribarica šest godina. Ljubav prema moru i ribarenju naslijedila je od oca te je nakon završetka turističke škole krenula očevim stopama
LIJEPA RIBAREVA KĆI PLUS+
Ariana je jedina ribarica u Istri! 'Prije nego ide bacat mreže, obavezno moram na manikuru'
Čitanje članka: 3 min
Dugi, pažljivo uređeni i nalakirani nokti i ribarsko odijelo idu zajedno. Štoviše, poželjno je. Jer dugi nokti pomažu u lakšem vađenju ribe iz mreže. Barem tako kaže profesionalna ribarica Ariana Percan (25) iz Raklja, koja se tim teškim poslom bavi već šest godina. "Zarazio " ju je otac, koji je profesionalni ribar, pa je nakon završene turističke škole odlučila raditi za tatu. Radi svaki dan od svanuća pa do mraka. Osim nedjelje. Iako je naziv ribar muškog roda, ribarica uglavnom predstavlja ženu koja u ribarnici prodaje ribu. Osim kad je riječ o Ariani, koja je ribar(ica).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+