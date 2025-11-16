Armada i branitelji održali mimohod za Vukovar

Tradicionalni mimohod za Vukovar održan je u Rijeci u nedjelju navečer, a organizirao ga je Klub navijača Armada i udruge proizašle iz Domovinskog rata.

Povorka je krenula iz Vukovarske ulice, gdje su okupljeni pokraj murala upalili svijeće u čast svim poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.

Armada RIjeka organizirala mimohod u čast žrtve Vukovara | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Potom su se u koloni uputili kroz središte Rijeke prema Mostu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na Delti. Tamo su ponovno upaljene svijeće, održana je kratka misa i minuta šutnje, te su upaljene 34 baklje u znak 34 godina od stradanja Vukovara.

Prema uputama organizatora, mimohod je održan dostojanstveno, bez transparenata, skandiranja i govora, s namjerom da tišina bude zajednička poruka.

Prvi mimohod za Vukovar u Rijeci održan je 2007. godine.