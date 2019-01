Arsen Dedić htio ubiti sina: On ne sklada, nego puca i prijeti...

- Vidjeli smo dva muškarca kako sjede u BMW-u na parkiralištu kraj tržnice Jarun. Počeli su se navlačiti i tući, a onda smo čuli pucanj - ispričali su nam očevici koji su vidjeli obiteljski okršaj.

Arsen, koji živi u blizini, navodno je želio razgovarati s bivšom nevjenčanom suprugom (32) jer mu je, navodno, bila nevjerna. Nije ju pronašao u stanu, a na povratku je sreo sina. Mladić je sjeo na suvozačko mjesto nešto prije 16 sati, no razgovor je ubrzo prerastao u okršaj.

- Sjedili su ondje barem 15 minuta. Odjednom su se počeli tući i gurati i auto se počeo ljuljati - ispričao je jedan svjedok. Arsen je vikao, a u jednom trenutku počeo je i plakati. Ljudi koji su bili u blizini nisu imali razloga uplitati se u obiteljsku svađu.

U jednom trenutku Arsen je izgubio kontrolu nad automobilom. Vjerojatno u tučnjavi, stisnuo je gas te se zabio u drugi parkirani automobil.

- Čuli smo udarac. Automobil je uspio izgurati preko rubnjaka te se zaustavio kraj stupa javne rasvjete. BMW je otišao na drugu stranu - opisao je drugi svjedok.

Pucao za sinom koji je bježao po Jarunu

Prema rezultatima policijskog očevida, Arsen je izvadio pištolj. Neslužbeno, posjedovao ga je legalno, te je njime nastavio prijetiti sinu. U naguravanju je ispalio metak koji mu je probio stražnje staklo. Ono se rasulo po parkiralištu, a 18-godišnjak je iskoristio nepažnju oca te je otvorio vrata i pobjegao.

- Dečko je trčao prema tržnici, a stariji je krenuo za njim. Počeo je pucati u zrak i nešto je vikao - opisali su očevici, koje je zgrozila scena. Ispalio je tri hica bez da je mario za ljude koji su se tada našli u blizini. S obzirom na to da nije mogao uloviti sina, vratio se u automobil i odvezao u nepoznatom smjeru.

- Ljudi su zvali policiju zbog prometne. U zgradi nisu baš čuli te pucnjeve jer se bližila Nova godina. Ljudi su zadnjih dana stalno bacali petarde, pa nisu baš reagirali. Zapravo nisu znali da se puca iz pravog oružja - rekli su stanari oko jarunske tržnice.

Nazvao bivšu partnericu i vrijeđao je

No Arsen se ni tad nije smirio. Nazvao je bivšu partnericu te ju je, kažu istražitelji, vrijeđao na telefon. Prijetio joj je da će joj nauditi, pa ga je i ona, najvjerojatnije, prijavila.

Policija je ubrzo uhitila Arsena te su ga priveli na ispitivanje. Nakon kriminalističke obrade osumnjičili su ga za pokušaj ubojstva te dovođenje u opasnost život građana općeopasnom radnjom. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu poslao ga je na “hlađenje” u istražni zatvor Remetinec na najmanje mjesec dana zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te kako ne bi došao u napast da ponovno napadne sina. Neslužbeno doznajemo da su ga policajci upoznali ranije jer su ga već privodili zbog prijetnji.

- Ma Arsen nije ništa kriv. Za sve je kriva ta žena, koja je posvađala oca i sina. Malo je živjela u jednom Arsenovu stanu, malo u drugom, kod sina. Navodno je muža zavlačila od svibnja i, kad je sve saznao, bio je izvan sebe - rekli su nam članovi posvađane obitelji.

Nakon što su čuli za tešku svađu, nazvali su sina, koji žali što mu je otac u Remetincu. Obećao je povući prijavu. Ipak, s obzirom na to da je Arsen pucnjavom ugrožavao i druge ljude, postupak će voditi zagrebačko Državno odvjetništvo. Naime, za pucnjavu na javnome mjestu prijeti mu do pet godina zatvora. S obzirom na to da je prijetio bivšoj partnerici, kazna bi se mogla povisiti za još tri godine iza rešetaka. Najveća kazna prijeti mu ako DORH dokaže da je pokušao ubiti sina. Za to je propisana kazna od najmanje pet godina zatvora.

Susjedi obitelji nisu željeli komentirati njihovo ponašanje. S njima ne žele imati posla.