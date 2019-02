ASOS ima odličnu vijest za studente u Hrvatskoj!

Posredstvom Kolegio.hr platforme za online verifikaciju studentskog statusa i distribuciju studentskih kupona ASOS je omogućio svim hrvatskim studentima popust od 10% i razveselio sve obožavatelje ovog web shopa.

Britanski webshop ASOS već godinama slovi kao jedno od najboljih virtualnih modnih odredišta za obnavljanje garderobe. Osim što gotovo svakodnevno obnavlja zalihe i uvodi novitete, ASOS je poznat po aktualnom praćenju trendova, ali to nisu jedini razlozi zbog kojih je ovaj lanac na dobrom glasu. Iako je u većini high street trgovina teško govoriti o raznolikosti veličina, to nije slučaj s ASOS-om koji ima tri glavne linije odjeće - Petite, Curve i Plus Size te Tall. Sve to po pristupačnim cijenama, obiljem izbora i jednostavnim sustavom vraćanja ako vam nešto ne odgovara razlozi su što sve više i više ljudi izbjegava gužve i kaos u fizičkim prodavaonicama i odlučuje se za naručivanje iz udobnosti svog doma.

Kao da to nije dovoljno, na ovoj adresi pronaći ćete i ponudu velikog broja poznatih brendova od kojih su nam neki dostupni za online naručivanje samo preko ASOS-a. Ne treba zanemariti ni njihovu ponudu dekorativne i preparativne kozmetike gdje ćete naići na pregršt odličnih brendova.

Ova omiljena modna destinacija 20-godišnjaka diljem svijeta napokon je pristupačnija svim redovnim i izvanrednim studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija u Hrvatskoj koji uz jako kratak postupak registracije na platformi Kolegio.hr popust mogu iskoristiti kad god to požele.



Tema: Promo sadržaj