Australci uvode najdužu avionsku liniju na svijetu!

Australska aviokompanija Qantas izabrala je London kao prvu destinaciju za najduži komercijalni let na svijetu koji će trajati otprilike 20 sati, povezati britanski glavni grad sa Sydneyjem te ukloniti tradicionalno zaustavljanje na takozvanoj ruti "Kangaroo". Kompanija namjerava početi prodavati karte u veljači, a s letovima početi u listopadu 2027., kazala je izvršna upraviteljica Vanessa Hudson.

Letovi su dio tvrtkine inicijative "Project Sunrise" koja će kasnije uključivati i New York te koristiti modificirane mlazne zrakoplove Airbus A350-1000ULR koji mogu letjeti do 22 sata i prevoziti 238 putnika.

Odluka je donesena u sklopu restrukturiranja flote koje je započelo 2017. kada je Qantas od Airbusa i Boeinga zatražio da razviju zrakoplove za veoma duge letove iz Australije.

"Udaljenost Australije od ostatka svijeta ne bi trebala biti prepreka", rekla je Hudson uoči predstavljanja prvog mlaznog zrakoplova Airbus izloženog bez svojih motora Rolls-Royce XWB-97 zbog rane faze testiranja.

Cilj je bio skratiti nekoć pet dana dugo putovanje takozvanom rutom "Kangaroo" do Londona na između 19 do 21 sata, ovisno o uvjetima.

Qantas će koristiti polarne rute za četvrtinu putovanja, a naročito tijekom zime na sjevernoj hemisferi. Putovanje sada traje otprilike između 24 i 25 sati preko Singapura.

Projekt predstavlja velik rizik za Qantas te uključuje više milijardi dolara za zrakoplove i istraživanja zdravlja putnika na veoma dugim letovima.

Kako bi projekt uspio, tvrtka mora uvjeriti putnike da plate više ne bi li izbjegli zaustavljanja, a istovremeno minimizirati neudobnost dugih letova.

"Ono što prodaju jest vrijeme i apsolutno trebaju dobro naplatiti (karte) za sve razrede, a naročito u poslovnom i višem ekonomskom razredu", kazao je zrakoplovni analitičar John Strickland.

Qantas je projekt Sunrise nazvao po dugotrajnim letovima tvrtke tijekom Drugog svjetskog rata koji su dovoljno dugo ostali u zraku da bi vidjeli dva svitanja.