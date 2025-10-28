Australija: Eksplozija u rudniku, dvoje ljudi je poginulo

Premijer New south Walesa incident je nazvao "ozbiljnim podsjetnikom" na opasnosti te industrije. Hitne službe pozvane su u rudarski grad Cobar, koji se nalazi oko sedamsto kilometara sjeverozapadno od Sydneya, nakon što je dojavljeno da su u nesreći na radnom mjestu osobe teško ozlijeđene, priopćila je policija. Policija je izvijestila da poginuli vjerojatno žena od oko 20 godina te muškarac od oko šezdeset godina, dok je još jedna žena od oko 20 godina helikopterom prevezena u bolnicu zbog lakših ozljeda i šoka. Stradali još nisu službeno identificirani.

Australski mediji izvijestili su da se nesreća dogodila u rudniku srebra, cinka i olova Endeavor, u vlasništvu tvrtke Polymetals Resources Ltd.

Izvršni predsjednik tvrtke Polymetals Dave Sproule kazao je da je "šokiran i ožalošćen ovim tragičnim događajem".

"Aktiviran je tim za hitne intervencije te surađujemo sa svim nadležnim tijelima. Rudarske radnje privremeno su obustavljene", kazao je Sproule u priopćenju.

Tvrtka Polymetals u utorak je zatražila dvodnevnu obustavu trgovanja svojim dionicama. Nije navela uzrok eksplozije.

Rudnik je bio u pogonu od 1982. no 2020. zatvoren je zbog održavanja. Tvrtka Polymetals ga je kupila 2023. te je ponovno započela s rudarskim aktivnostima ove godine, prema mrežnim stranicama te tvrtke.

Premijer New South Walesa Chris Minnis kazao je da, iako je rudarstvo postalo znatno sigurnije, ova stradanja pokazuju da taj sektor nikad ne smije prestati biti oprezan po pitanju sigurnosti radnika.

"Ovo je potresan dan za zajednicu Cobara i cijelu rudarsku industriju", poručio je Minnis u priopćenju.