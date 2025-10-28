Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA

Australija: Eksplozija u rudniku, dvoje ljudi je poginulo

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Australija: Eksplozija u rudniku, dvoje ljudi je poginulo
Foto: MELANIE BURTON/REUTERS

Dvije osobe poginule su, te je jedna ozlijeđena u eksploziji u nedavno ponovno otvorenom rudniku, u utorak u australskoj saveznoj državi New South Wales

Premijer New south Walesa incident je nazvao "ozbiljnim podsjetnikom" na opasnosti te industrije. Hitne službe pozvane su u rudarski grad Cobar, koji se nalazi oko sedamsto kilometara sjeverozapadno od Sydneya, nakon što je dojavljeno da su u nesreći na radnom mjestu osobe teško ozlijeđene, priopćila je policija. Policija je izvijestila da poginuli vjerojatno žena od oko 20 godina te muškarac od oko šezdeset godina, dok je još jedna žena od oko 20 godina helikopterom prevezena u bolnicu zbog lakših ozljeda i šoka. Stradali još nisu službeno identificirani.

Australski mediji izvijestili su da se nesreća dogodila u rudniku srebra, cinka i olova Endeavor, u vlasništvu tvrtke Polymetals Resources Ltd.

Izvršni predsjednik tvrtke Polymetals Dave Sproule kazao je da je "šokiran i ožalošćen ovim tragičnim događajem".

"Aktiviran je tim za hitne intervencije te surađujemo sa svim nadležnim tijelima. Rudarske radnje privremeno su obustavljene", kazao je Sproule u priopćenju.

RAZORNA EKSPLOZIJA Strava u Bukureštu: Eksplozija raznijela osmerokatnicu, dvoje je mrtvih: 'Sve će se urušiti!'
Strava u Bukureštu: Eksplozija raznijela osmerokatnicu, dvoje je mrtvih: 'Sve će se urušiti!'

Tvrtka Polymetals u utorak je zatražila dvodnevnu obustavu trgovanja svojim dionicama. Nije navela uzrok eksplozije.

Rudnik je bio u pogonu od 1982. no 2020. zatvoren je zbog održavanja. Tvrtka Polymetals ga je kupila 2023. te je ponovno započela s rudarskim aktivnostima ove godine, prema mrežnim stranicama te tvrtke.

Premijer New South Walesa Chris Minnis kazao je da, iako je rudarstvo postalo znatno sigurnije, ova stradanja pokazuju da taj sektor nikad ne smije prestati biti oprezan po pitanju sigurnosti radnika.

"Ovo je potresan dan za zajednicu Cobara i cijelu rudarsku industriju", poručio je Minnis u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!
ODREĐEN MU PRITVOR

Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

Šok u Sloveniji! Sabrijan Jurkovič, osumnjičen za smrt 48-godišnjaka, u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja zločina. Premijer Golob najavljuje radikalne mjere usred političke krize
Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'
VELIKA TUGA U SLOVENIJI

Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'

Muškarac osumnjičen da je do smrti tukao Aleša, pred sucem istrage je negirao zločin. Policija nastavlja s istragom...
FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'
24SATA U NOVOM MESTU

FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'

Šutar je preminuo nakon što je zadobio udarac u bratu ispred noćnog kluba. Došao je po svog sina, kojeg kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma. Kada je stigao, mladić mu je zadao koban udarac u glavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025