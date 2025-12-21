Australija u tišini: Minuta šutnje za žrtve točno tjedan dana nakon napada u Sydneyu

Mnogi Australci u nedjelju su minutom šutnje i paljenjem svijeća, tjedan dana nakon antisemitskog masakra koji su počinila dvojica muškaraca nad sudionicima okupljanja židovske zajednice u povodu praznika Hanuke na sydneyskoj plaži Bondi, odali počast žrtvama.

Uz pooštrene mjere sigurnosti i zastave na pola koplja na vladinim zgradama, održana je minuta šutnje u 18:47 sati po lokalnom vremenu u trenutku kad je napad započeo.

Deseci tisuća ljudi, uključujući premijera Anthonyja Albanesea i druge čelnike, prisustvovali su komemorativnom događaju na plaži Bondi pod jakom policijskom prisutnošću, uključujući snajperiste na krovovima i policijske brodove u vodi.

Albanesea je izviždala gomila po dolasku, a kasnije i kada je govornik spomenuo njegovo ime tijekom komemoracije.

Sjedio je u prvom redu noseći kipu, tradicionalnu židovsku kapu.

- Izgubili smo svoju nevinost... prošli tjedan nam je oduzeo nevinost - rekao je David Ossip, predsjednik Židovskog odbora zastupnika Novog Južnog Walesa, u govoru na početku komemoracije.

- Kao što je trava ovdje u Bondiju umrljana krvlju, tako je i naša nacija umrljana. Zaglavili smo na mračnom mjestu. Ali prijatelji, Hanuka nas uči da svjetlost može osvijetliti čak i najtmurnija mjesta. Jedan jedini čin hrabrosti, jedan plamen nade, može nam dati smjer i pokazati put naprijed.

Napadači, Sajid Akram (50), Indijac koji je u Australiju stigao s vizom 1998. i njegov sin Naveed Akram, rođen u toj zemlji prije 24 godine, prošle su nedjelje otvorili vatru na okupljenu grupu koja je obilježavala židovski praznik.

Od bučnih pubova u velikim gradovima do tihih ruralnih mjesta Australija je na nekoliko trenutaka zastala točno tjedan dana nakon prvih izvješća o pucnjavi u 18:47 u nedjelju 14. prosinca.

Ovdje smo stigli zajedno - rekla je Roslyn Fishall, članica židovske zajednice u Sydneyu.

- Okrenite se prema strancima i prigrlite ih. Stvorimo mir zajedno - pozvala je s improviziranog komemorativnog obilježja na Bondiju.

Zastave su širom zemlje spuštene na pola koplja, među ostalim mjestima i na mostu Sydney Harbour Bridge, piše AFP.

Iznad plaže Bondi preletio je mali avion noseći poruku solidarnosti s, kako na transparentu piše, "našom židovskom zajednicom".

- Još uvijek je jako teško shvatiti što se dogodilo - rekla je Leona Pemberton na komemorativnoj ceremoniji održanoj u nedjelju na plaži.

I premda je posljednja generacija Australaca odrasla vjerujući u to da masovne pucnjave ne predstavljaju bojazan za zemlju, iluzija je razbijena kada su osumnjičeni napadači uperili oružje prema ljudima na najpoznatijoj plaži u zemlji.

Australske vlasti smatraju da su otac, koji je ubijen na mjestu događaja, i njegov sin bili motivirani ideologijom džihadističke skupine Islamske države.

Naveed Akram, kojega je teško ranila policija, hospitaliziran je pod jakom policijskom stražom i optužen za terorizam i 15 točaka ubojstva.

Brojni su Australci već ranije odali počast žrtvama na svoj način.

U petak su se stotine surfera i plivača okupile na komemoraciji na Bondiju, formiravši golemi krug na valovima, a u subotu su spasioci u počast žrtvama održali tri minute šutnje.

Premijer je u nedjelju izvijestio da je naredio reviziju u policijskim redovima i u obavještajnoj službi "da bi zaštitio Australce".

- Zločin inspiriran Islamskom državom (ISIS) prošle je nedjelje pokazao brzu promjenu sigurnosnog ozračja u našoj zemlji - rekao je.

Australske obavještajne službe su 2019. godine ispitale Naveeda Akrama u pogledu potencijalne radikalizacije, no vlasti su u to vrijeme utvrdile da ne predstavlja prijetnju sigurnosti. Tada je ispitan i njegov otac, no on je kasnije uspio dobiti dozvolu za posjedovanje šest pušaka.

Vlada je odsad najavila strože zakone protiv ekstremista i ekstremizima i za posjedovanje oružja.

Masakr je prisilio vlasti da preispitaju politiku borbe protiv antisemitizma i priznaju neuspjeh kada je posrijedi zaštita australskih židova.

Brojni članovi židovske zajednice kritizirali su laburističku vladu, jer smatraju da je ignorirala njihova upozorenja o porastu antisemitizma koja su iznijeli 7. listopada.

Rabin Yossi Friedman smatra da je "poruka jasna već nešto više od dvije godine". "Osjećamo li se sigurno? Iskreno, baš i ne", kazao je.

Obitelji poginulih organizirale su pogrebe, a posebno dirljiv bio je pokop 10-godišnje djevojčice Matilde.

Tim policijskih i obavještajnih istražitelja sada istražuje kretanja i kontakte dvojice osumnjičenika, što uključuje i njihovo putovanje na jug Filipina nekoliko tjedana prije napada.

- Identificirat ćemo metode, sredstva i veze navodnih kriminalaca da bismo utvrdili s kim su komunicirali prije napada - rekla je Krissy Barrett, šefica australske savezne policije.

Na pitanje je li se napad mogao spriječiti, Chris Minns, premijer Novoga Južnog Walesa u nedjelju je odgovorio: "Ne znam. To je nešto zbog čega noću ne spavam i jako me zabrinjava".