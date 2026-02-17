Obavijesti

News

Komentari 0
IZRAZIO STAV

Australski premijer: Nećemo vraćati Australce povezane s Islamskom državom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Australski premijer: Nećemo vraćati Australce povezane s Islamskom državom
Foto: LUKAS COCH/REUTERS

Skupina od trideset četiri Australca, među kojima 11 žena i 23 djece, napustila je u ponedjeljak kamp na sjeveroistoku Sirije s namjerom da otputuje u Australiju preko Damaska

Admiral

Australski premijer Anthony Albanese izjavio je u utorak da njegova vlada neće vršiti repatrijaciju Australaca koji borave u sirijskom kampu u kojem se nalaze obitelji osumnjičenih militanata Islamske države.

„Imamo vrlo čvrst stav da nećemo pružati pomoć niti repatrijaciju“, rekao je Albanese za ABC News.

"To su ljudi koji su otišli u inozemstvo podržati Islamsku državu i otišli su tamo pružiti podršku onima koji u osnovi žele kalifat."

KRVAVI NAPAD Bombaš ubio 30 ljudi u džamiji u Islamabadu, još 170 ranjenih. ISIS stajao iza krvavog napada
Bombaš ubio 30 ljudi u džamiji u Islamabadu, još 170 ranjenih. ISIS stajao iza krvavog napada

Skupina od trideset četiri Australca, među kojima 11 žena i 23 djece, napustila je u ponedjeljak kamp na sjeveroistoku Sirije s namjerom da otputuje u Australiju preko Damaska.

ABC je javio da su vraćeni u pritvorski centar zbog „tehničkih razloga“.

Nije poznato hoće li obitelji ponovno pokušati otputovati u Australiju u nadolazećim danima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
'BEZVRIJEDAN PAPIR'

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026