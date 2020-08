'Austrija će brzo izaći iz krize'

Kancelar tvrdi kako je na početku krize Austrija brzo i ispravno reagirala, uglavnom zato što je bila u intenzivnoj razmjeni s drugim zemljama, od kojih su neke bile pogođene i ranije

<p>Koreja, Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati su na listi zemalja kojima se Austrija okreće i u cilju im je uspostaviti razmjenu na svim nivoima s tom zemljama, istaknuo je na današnjoj konferenciji za novinare kancelar<strong> Sebastian Kurz</strong>.</p><p>Austrijski kancelar ljeto je iskoristio za razgovor s međunarodnim i austrijskim zdravstvenim stručnjacima, istraživačima, farmaceutskim kompanijama i mnogim donositeljima političkih odluka iz cijelog svijeta. Pokazalo se da je iz današnje perspektive vrlo vjerojatno da će se Austrija moći vratiti u normalu već sljedećeg ljeta.</p><p>- Čak iako mnoga pitanja još nisu do kraja razjašnjena, jedno je definitivno jasno: Danas o virusu znamo znatno više nego na početku pandemije. Znamo bolje gdje su ljudi zaraženi i za koje je bolest posebno opasna i kako se to može tretirati na najbolji mogući način. A to je značajan korak naprijed - rekao je Kurz dodavši kako će Austrija izaći iz krize puno prije nego što se to na početku predviđalo.</p><h2>Roditelji će dobiti tri tjedna dopusta za njegu vlastite djece</h2><p>Novi izazovi nastupit će na jesen sa otvaranjem škola i dolaskom gripe zbog čega je Kurz pozvao Austrijance na disciplinu u držanju udaljenosti.</p><p>Kako bi nastavila osigurati najbolju moguću kompatibilnost obitelji i rada tijekom pandemije i suzbila moguće zatvaranje škola u jesen i zimu, savezna vlada je također odlučila proširiti mogućnost posebnog čuvanja djece. To omogućava zaposlenicima da iskoriste tri tjedna posebnog dopusta za njegu vlastite djece ukoliko je to potrebno. Poseban naglasak je bio i na online školi jer su tijekom lock downa škole izgubile potpuni kontakt sa čak 7 posto učenika. Riječ je bila o socijalno slabijim obiteljima.</p><p>No, jedan od najvećih izazova je krah svjetske ekonomije. Nazvao ju je krizom kakvu još nismo doživjeli.</p><p>- Mi kao mala Austrija ovdje nismo pošteđeni: ove godine naša će se ekonomija srušiti za oko sedam posto. Uvjereni smo da će iduće godine početi ponovno rasti i da će započeti oporavak gospodarstva – rekao je Kurz.</p><p>Vladine mjere iz paketa za spašavanje imaju cilj stvoriti nova radna mjesta. Oni podrazumijevaju namirenja za ključne industrije ili ambiciozni start-up paket. Također je napomenuo kako se već razvija novi korporativni oblik - Austrian Limited - koji želi omogućiti osnivanje i ulaganje poduzeća brzo i nebirokratično. Pored toga, postoje porezni poticaji za financiranje inovativnih MSP-ova i pokretanja novih poduzeća, kao i mjere za jačanje kapitalnih ulaganja u tvrtkama. Posebna pažnja će biti usmjerena na ekološku transformaciju gospodarstva.</p><h2>Očekuje se rast nezaposlenosti</h2><p>Što se tiče stanja na tržištu rada u Austriji, Sebastian Kurz izjavio je da se može pretpostaviti da će se nezaposlenost ponovno povećati u sljedećih nekoliko mjeseci. Ministrica rada Christine Aschbacher prije nekoliko dana je najavila poticaje kako bi u narednih nekoliko godina mogla smjestiti do 100.000 nezaposlenih u potrebne industrije.</p><p>Fokus će biti na digitalizaciji i njezi, gdje postoji određeni potencijal. Samo u njegovateljstvu do 2030. trebati će više od 70 000 dodatnih kvalificiranih radnika.</p><h2>Novi zakon za rad od kuće</h2><p>Kao rezultat pandemije promijenilo se ne samo tržište rada nego i sam način rada ljudi. U posljednjih nekoliko mjeseci 40 posto domaćih zaposlenika je radilo iz vlastitog doma. Obzirom na tu novu praksu potrebno je razjasniti brojna pravna pitanja jer zakon o radu i dalje potječe iz vremena proizvodnje i industrijalizacije.</p><p>- Tvrtke mogu slobodno odlučiti od kuda će raditi , ali zakonski okvir mora biti jasan svima - rekao je kancelar.</p><p>No, svaka kriza ima svoje gubitnike i profitere. Pandemija je predstavila veliki izazov za turizam, gastronomiju i putničku industriju, za pružatelje usluga, trgovce, kulturne radnike i mnoge druge.</p><p>Ali ono što također treba vidjeti je da postoje tehnološke tvrtke, posebno u SAD-u i Aziji, koji su veliki pobjednici krize.</p><p>- U svakom slučaju, nastavit ćemo se boriti za to da međunarodni digitalni divovi plaćaju poštene poreze, ali moramo biti svjesni da na tim područjima dugoročno postoji veća dodana vrijednost. Potrebno je da u Austriju i Europu povučemo više dodanih vrijednosti u digitalnom sektoru – zaključio je Kurz za 24 sata.</p><h2>Međunarodna razmjena može spasiti živote</h2><p>Kancelar tvrdi kako je na početku krize Austrija brzo i ispravno reagirala, uglavnom zato što je bila u intenzivnoj razmjeni s drugim zemljama, od kojih su neke bile pogođene i ranije.</p><p>- Kao osobito mala zemlja nevjerojatno smo ovisni o ovoj međunarodnoj razmjeni. Pandemija je pokazala koliko prednosti ova međunarodna razmjena može donijeti i kako može spasiti živote u kritičnim situacijama – zaključio je Kurz.</p><p>Iznio je odluku kako će se dodatno promicati i institucionalizirati razmjena s drugim malim i srednjim, ali inovativnim i ekonomski jakim zemljama izvan granica Europske unije.</p><p>- U narednih nekoliko godina želimo sklopiti sporazume o strateškom partnerstvu sa zemljama poput Australije, Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Švicarske i Južne Koreje, kako bismo zajamčili političku razmjenu, ali i promovirali gospodarsku suradnju, stupili u znanstvene suradnje i krenuli s programima razmjene mladih - kaže Sebastian Kurz.</p>